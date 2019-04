Rivera té uns quants problemes

“Vull una assignatura sobre la Constitució espanyola, i qui no hi estigui d'acord té un problema amb la democràcia”, ha desafiat Albert Rivera. Posat a demanar, el líder de Ciutadans considera imprescindible que aquesta assignatura sigui “troncal i obligatòria” i que s'imparteixi “a les escoles”. A les escoles públiques de primària, per tant.

No sé si els ciutadans a qui aquesta proposta ens sembla un disbarat tenim un problema amb la democràcia, però el que és obvi és que el candidat Rivera en té un grapat, de problemes, i tots greus. En primer lloc, algú que es presenta com a candidat a la presidència i fa campanya titllant d'antidemòcrates tots aquells que no estiguin d'acord amb ell té un problema seriós de comunicació i d'educació bàsiques: als ciutadans no se'ls insulta, candidat, regla número u.

Continuem amb la proposta com a tal. No hi ha cap país considerat democràtic (no ens queda més remei que recórrer a les comparacions) que inclogui dins el seu sistema educatiu una assignatura sobre la seva Constitució o el seu ordenament jurídic, i encara menys de caràcter “troncal i obligatori”, i encara menys a primària. Aquí tenim un altre problema, per tant. També és problemàtic, i molt, que aquesta proposta la faci el líder d'un partit que es passa la vida denunciant “l'adoctrinament” completament inventat que atribueix en exclusiva als models d'escola que inclouen l'ensenyament de la llengua catalana (Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià). Tal vegada, a més de l'assignatura sobre la Constitució espanyola, el senyor Rivera desitjaria que a cada aula hi hagués també, col·locada en lloc preferent i de manera també obligatòria, una foto seva. És problemàtic, i preocupant, que un polític demostri una falta de respecte tan absoluta pels docents i els professionals de l'ensenyament, i que es cregui en condicions d'imposar-los, o ni tan sols indicar-los, quins han de ser els continguts que s'han d'impartir i de quina manera ho han de fer. I el candidat Rivera encara demostra un altre problema, en aquest cas de concepte, quan proclama que el seu partit és d'ideologia liberal: amb ocurrències com aquesta demostra ser el líder d'una força profundament reaccionària i il·liberal. D'extrema dreta, en definitiva.

La proposta de Rivera lliga bé, això sí, amb el projecte que va tenir a les mans el govern de Rajoy l'any passat, que preveia crear una assignatura sobre “els símbols nacionals i les forces armades d'Espanya”, i per al qual es va arribar a signar un acord entre el ministeri de Defensa i el d'Educació, aleshores dirigits pels 'novios de la muerte' Cospedal i Méndez de Vigo, respectivament. Durant el segle XX hi va haver dues ideologies que van veure l'ensenyament com un instrument fonamental per a la imposició de les seves idees a la ciutadania, i van ser el comunisme i el feixisme. Una pista sobre el PP i Ciutadans: comunistes no ho són. I no tenen un problema amb la democràcia: senzillament s'aprofiten dels seus mecanismes i institucions per fer-la virar cap a un règim autoritari.