Alertes europees

Aquests dies la ciutat alemanya de Chemnitz ha patit un caos provocat per xenòfobs i neonazis, que n'han pres els carrers amb el braç enlaire i cridant a la cacera de l'immigrant sota el pretext de la mort de Daniel H., un ciutadà alemany d'origen cubà assassinat presumptament per immigrants. És la traducció civil de l'auge polític que experimenta l'extrema dreta a Alemanya, on Merkel veu com els seus socis de la ultradretana CSU sospesen aliances electorals amb la neonazi Alternativa per a Alemanya a les eleccions de Baviera del proper mes d'octubre. Si succeeix això a Alemanya, el país que ha fet més per examinar i purgar els traumes del feixisme, fa feredat pensar què no pot passar a Espanya, on els partidaris del dictador són tractats com una opció política legítima i surten a bramar exigències i amenaces quan les seves restes són exhumades amb més de quaranta anys de retard. Mentrestant, a Milà s'han reunit Matteo Salvini i l'hongarès Viktor Orbán per reiterar la seva recepta d'odi, violència i menyspreu a la UE com a resposta a la immigració.

Simultàniament, a França, ha dimitit per sorpresa el ministre d'Ecologia, Nicolas Hulot, “perquè no volia seguir mentint”. A banda de posar en evidència Macron, que es banya amb tots els perfums ideològics sense aconseguir dissimular la seva olor reaccionària, Hulot ha concretat en què no vol mentir: pesticides, contaminació del territori, empobriment de la biodiversitat, a més de les pressions dels lobis que espremen els recursos naturals mentre financen partits polítics. Són alertes sobre el triomf (que no retorn, mai se n'havia anat) del feixisme i la degradació de l'entorn natural. Els dos problemes són de màxima urgència: i no per evitar un futur desastrós, sinó per corregir un present miserable.