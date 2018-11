Un autobús anomenat misèria

A l'estil d'aquell de la plataforma Hazte Oír que va recórrer Espanya proclamant que les nenes tenen vulva i els nens tenen penis (i a l'estil dels d'altres partits polítics a dreta i esquerra, tot sigui dit), Ciutadans fan circular ara per Madrid un autobús convocant a una manifestació contra la llibertat dels presos polítics catalans i contra Pedro Sánchez. La manifestació serà aquest dissabte, i el vehicle du estampats textos com “Indultos no”, “Stop Pedro Sánchez” i “Elecciones ya”, i va il·lustrat amb una gran foto d'Oriol Junqueras rient, al costat d'una altra de Carles Puigdemont, que surt seriós i capbaix. Puigdemont també hi apareix més enfosquit, mentre que el rostre rialler de Junqueras es veu tot llampant.

Aquest contrast entre les dues imatges és molt revelador de com el focus del nacionalisme espanyol d'extrema dreta s'ha desviat de Puigdemont per apuntar a Junqueras. No fa gaires mesos, Puigdemont era una amenaça d'una perillositat tan extrema per a Espanya que calia reforçar la vigilància fronterera (qui parla de malversació?) per tal d'evitar que pogués entrar en territori espanyol dins el maleter d'un cotxe o despenjant-s'hi en parapent, com elucubrava el ministre Zoido. Però, d'ençà que la justícia alemanya el va exonerar dels delictes pels quals l'acusa la justícia espanyola, Puigdemont ha deixat de ser la bèstia negra dels ultranacionalistes (a l'escrit d'acusació de la Fiscalia només hi surt esmentat de passada, mentre que a Junqueras li demanen 25 anys), i li han passat el relleu a Junqueras. Junqueras viu com un senyor a la presó de Lledoners, on gaudeix de tota casta de privilegis i atencions. Junqueras, des de la presó de Lledoners, decideix els pressupostos de l'Estat i quins diners van o deixen d'anar a Andalusia, ara que hi ha eleccions allà. Junqueras, sense moure's de la seva confortable presó de cinc estrelles, posa de genolls la justícia espanyola a través del seu titella Pedro Sánchez. Etc.

Aquest és el missatge que un dia sí l'altre també transmeten el PP i Ciutadans, i que ara Ciutadans remata amb aquest autobús que ve a dir: “Des de la presó, Junqueras s'enriu de tu”. La convocatòria no pot ser més absurda: criden a una manifestació contra la hipòtesi que Sánchez concedeixi uns indults per un judici que ni tan sols ha començat a celebrar-se, indults que en tot cas haurien de ser demanats pels presos polítics després que s'hagi dictat sentència sobre ells (i ja han dit que no els demanaran). Una manifestació que, en realitat, només vol dir que desitgen que unes persones que fa més d'un any que es troben en presó preventiva per acusacions manifestament falses s'hi podreixin de per vida. Tan depriment i tan execrable com això. Mentrestant, Cosidó es defensa tractant Sánchez d'aliat dels colpistes i el ministre Borrell fa expulsar Rufián del Congrés entre aplaudiments (també els de la seva bancada), quan el dia anterior ha ofès el Regne Unit i tota la UE per la ridícula obstinació d'Espanya sobre Gibraltar. La misèria va repartida.