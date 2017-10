Cafè 155 per a tothom

Cafè amb gotes brutes. Vessades pel sistema Correa, que és com la fiscal Concepción Sabadell anomena la trama Gürtel, que al seu torn és el penúltim furóncol al coll de la política espanyola, i la perfuma ben sencera amb la seva ferum de corrupció desbridada. En la presentació del seu informe, la fiscal va denunciar sense temor d’equivocar-se “l’activitat duradora en el temps d’una organització per obtenir fons públics a canvi de suborns a polítics i càrrecs públics del PP”. Tota “una forma de vida”, va subratllar també, parasitària i extractiva, en què fins i tot els suborns sortien gratis perquè es pagaven amb els mateixos diners públics que es robaven. Aquesta és la sinopsi del que tan sols és una peça del cas Gürtel, centrada en les activitats criminals de Francisco Correa i els seus camarades. Falten encara les que han de jutjar els quaderns de Bárcenas i la caixa B del PP, és a dir, el cas de corrupció política més important que s’ha produït fins ara a Europa. Presumptament, esclar.

Convé no oblidar això quan parlem del 155, perquè el 155 no tan sols pretén salvar la unitat d’Espanya sinó també tot un sistema i quaranta anys de democràcia i de pau (com insisteix a recordar Rajoy) d’esfondrar-se sota el pes de la seva corrupció descarada. Una de les virtuts del Procés ha estat la de fer acabar d’emergir amb virulència aquesta corrupció, tant a Espanya com a Catalunya, i per això també és peremptori, per al nacionalisme espanyol, sufocar allò que el ministre Dastis qualifica obertament de rebel·lió (a la mateixa entrevista en què intentava convèncer un periodista de la BBC que eren un muntatge les imatges de les càrregues policials de l’1-O que els mateixos companys del periodista havien gravat i editat).

Per això i perquè els ho demana el cos, aquesta mentalitat que Unamuno va qualificar de bàrbara i cojonuda (“ tienen testículos en vez de sesos en la mollera”). Un altre ministre espanyol, Méndez de Vigo, ha declarat a The Times que el govern d’Espanya no dubtarà a recórrer a l’ús de la força per reprimir les previsibles protestes ciutadanes contra l’aplicació del cop d’estat contra les institucions catalanes. El nacionalisme espanyol ha entrat en el ple de la fase delirant, i la seva al·lucinació cursa amb febrades de violència als carrers i uniformització política. First we take Manhattan, cantava Leonard Cohen: després de sotmetre Catalunya, el pla és el desballestament de l’estat de les autonomies, i per això ja s’insinuen o es demanen obertament articles 155 per al País Basc, Navarra, Castella-la Manxa o qualsevol altra regió díscola. Es pretén assolir d’una vegada per totes la destrucció de la llengua i la cultura catalanes, i per això Cs ja apunta a les Balears i el País Valencià com a focus d’escola adoctrinadora que cal arrasar, mentre Arrimadas es proposa ella mateixa com a presidenta espanyolista de la Generalitat. Veuen l’ocasió de culminar l’estat nació homogeni que ni Franco va reeixir a cloure del tot. I ho volen fer amb els diners que ens han robat.