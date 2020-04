Secreciones de las bacterias y Medicina (1893)

Decía el ilustre Ghevreul a propósito de los descubrimientos de Pasteur que no podía menos de admirarse por esta Ciencia nueva, que al revés de las otras, partiendo de lo desconocido resolvía multitud de problemas biológicos de suma importancia como lo prueban los numerosos trabajos que iniciados por este sabio han formado el núcleo principal del cuerpo de doctrina de la Bacteriología. Nacida al calor de la lucha encarnizada entre panspermistas y heterogenistas, entre químicos y vitalistas, ha pasado con ella lo que con la Química después de Lavoissier; sus teorías han variado y no poco; lo que ayer era una herejía es hoy una verdad demostrada, sin dejar apenas de serlo las de ayer, confirmándose lo que Hegel dijo acerca del progreso, que recorre tres etapas sucesivas, la segunda negación de la primera y la tercera que no es más que la explicación de la contradicción de las otras dos. Cumplióse entonces la grandiosa profecía científica de Boyle al asegurar en pleno siglo XVII que para conocer el origen de las enfermedades infecciosas era preciso un estudio previo de la causa de las fermentaciones; se demostró experimentalmente el origen microbiano de las enfermedades, pero cosa rara, a Pasteur a pesar de ser químico, no se le ocurrió considerar como química la acción de las bacterias en el organismo, siendo al contrario uno de los más fervientes vitalistas o partidarios del microbio-parásito cuyos perniciosos efectos eran debidos a una especie de competencia vital entre las células confederadas del organismo y las invasoras o microbianas […] Hoy vuelve a admitirse la idea apuntada por Ferrán y por Güell (aún que con criterio distinto) respecto a la pluralidad de principios activos en una misma especie bacteriana. Precisamente la actual teoría de la inmunidad participa de las ideas de ambos autores; no es simple hábito como dijo Ferrán, ni consecuencia directa de la totalidad de los productos microbianos ( leucomainas de Güell). Hoy se cree que en la mayor parte de las secreciones de las bacterias, hay que distinguir el veneno de la sustancia inmunizante; de modo que el ideal estriba en aislar la última del primero, […] La Bacteriología actual aspira ya, y con razón, a traspasar los límites de ciencia puramente de laboratorio, tiene sobrados motivos para moverse en un círculo más extenso. Es indudable que el camino está erizado aún de sin número de dificultades, no solo del orden técnico, sino de otra índole; es difícil introducir de golpe ciertas reformas. A Jeuner con el cow-pox le costó muchos esfuerzos, en nuestros días Pasteur, Ferrán y Koc han debido sostener luchas titánicas contra los que debían ser sus naturales amigos. Pero por esto, el camino por ellos trazado queda, si cabe, más floreciente; a sus luchas siguen nuevos trabajos, la Ciencia cambia de derrotero sin variar de rumbo. […]