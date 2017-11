Per una segona aturada

En la jornada futbolística d’aquest dissabte a Anglaterra, el partit de clubs de més nivell enfrontarà, en un duel de rivalitat al comtat de Lancashire, el Rochdale amb el Wigan Athletic. És un matx que correspon a la Tercera Divisió anglesa: el Championship, la Segona Divisió, no celebra partits per la coincidència amb els compromisos de seleccions. Gairebé un centenar de jugadors que militen en la categoria de plata anglesa han estat reclutats per les seleccions absolutes i una trentena per les sub-21 o sub-19. L’equip amb més internacionals, l’Aston Villa, ha hagut de cedir deu futbolistes. A Alemanya, diumenge a la tarda es troben dos conjunts amb passat a la Bundesliga, els bavaresos de l’Unterhaching i els renans del Paderborn: ara, però, tots dos competeixen a la tercera categoria professional del futbol germànic. Tampoc es pot presenciar cap partit de categoria superior perquè la Zweite Bundesliga també descansa. Són setze els jugadors requerits per les seves federacions: la sub-21 alemanya té quatre representants de Segona i tretze de divuit equips del torneig perdrien efectius. La Ligue 2 francesa compta amb una cinquantena d’internacionals absoluts, la major part cridats per combinats africans: no hi ha partits aquest cap de setmana. En canvi, la Segona Divisió espanyola no s’atura, malgrat que dues terceres parts dels participants aporten una vintena llarga de jugadors a equips nacionals absoluts o de categories inferiors. Certament, Itàlia tampoc suspèn la Serie B tot i que al Palerm, segon classificat, li prenen cinc futbolistes: però, globalment, l’afectació és lleugerament menor, amb deu de vint-i-dos equips amb baixes internacionals.

Així, el Nàstic ha de rebre l’Oviedo aquest diumenge sense dos dels sis jugadors que han disputat més minuts amb els granes fins ara, el porter macedoni Dimitrievski i el lateral georgià Kakabadze: per als tarragonins, situats tres punts per sobre del descens, són absències sensibles. L’Oviedo ha de viatjar sense Diegui Johannesson, un lateral de pare islandès i mare asturiana que va acceptar ser convocat per la federació nòrdica. El maldecap per a molts clubs és evident, i el recurs fàcil és maleir qui va fer pagar a la Segona Divisió, fa vint-i-dos anys, el bunyol de la readmissió del Sevilla i el Celta a Primera. Amb quaranta-dues jornades, més play-off, hi ha poc marge per a descansos, es pot deduir. Però el Championship anglès respecta els compromisos internacionals tot i celebrar quaranta-sis jornades, eliminatòries per a l’ascens i dues competicions de Copa: ho recuperen jugant en nits europees, d’acord amb la UEFA. La pausa asseguraria la integritat esportiva de la Lliga i es podria aprofitar per reivindicar el futbol amateur, però Espanya no és Anglaterra.