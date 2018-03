A qui serveix la violència?

Si el moviment sobiranista ha guanyat simpatia entre la premsa estrangera i l’opinió pública internacional ha sigut quan les imatges de violència eren per emportar-se urnes i quan centenars de milers de persones han sortit al carrer cívicament i de manera continuada demanant la celebració d’un referèndum o la llibertat dels presos polítics. Si la majoria sobiranista ha crescut a Catalunya entre la gent més diversa fins al 47,5% de la població és perquè la proposta política té molt a veure amb un país millor i la defensa d’una democràcia de qualitat. Però si la violència s’apodera dels carrers, tot estarà perdut. Es debilitaran el suport intern i el dret a ser escoltats a l’exterior, i fins i tot es debilitarà la raó democràtica. Fa anys que els adversaris del sobiranisme somien amb esclats de violència, contenidors cremats i talls de carreteres. El caos beneficia només els provocadors que l’estenen i els propagandistes que pretenen assimilar el moment polític a Catalunya amb la violència al País Basc per aplicar així els mateixos mètodes: repressió, il·legalització de partits, control dels mitjans de comunicació. Una majoria pacífica carrega de raó una societat i una minoria violenta la condemna. Fa mesos que destacats líders polítics són a la presó i cap d’ells justifica l’acció violenta, que només pot perjudicar-los. Aquells que la propaguin només estaran servint als poders més profunds de l’Estat i demostrant que la intel·ligència política no és el nostre fort.