Set anys de lluita permanent pel periodisme de qualitat

Aquest és un aniversari agredolç per a l’ARA. Ens ha passat el pitjor, la mort de l’estimat Carles Capdevila, l’home que va somiar aquest diari, que va començar a caminar ara fa set anys enmig d’una doble crisi, econòmica i del sector periodístic, que ho posava difícil. Però també ens ha passat el millor: les xifres demostren que aquest 2017 ens hem consolidat com un referent informatiu del país. Tenim el favor dels lectors, que ens compren en paper i ens segueixen a la web en un nombre cada cop més alt, i la nostra feina és reconeguda a l’exterior, tal com ho demostren els onze premis dels European Newspaper Awards rebuts aquest any. Tot això, però, no és casualitat.

Durant aquests set anys, primer amb direcció de Capdevila i des de fa dos anys liderats per Esther Vera, hem consolidat unes estructures, unes maneres de fer, un instint periodístic i, sobretot, un equip humà, que ens han permès afrontar el repte amb totes les garanties. Per això quan ha arribat el moment l’ARA ha sabut estar a l’altura de les circumstàncies informant amb rigor i professionalitat, i obrint-se a tot tipus d’opinions que poguessin donar claus per entendre les diverses sensibilitats del país als lectors. I, esclar, com és marca de la casa, innovant en el disseny i donant la màxima importància als temes que afecten al dia a dia dels ciutadans, com l’educació, la sanitat, la cultura o el benestar de les persones.

Des del mes d’agost, però, amb els atemptats jihadistes, l’actualitat política ha sigut la principal protagonista. Han sigut temps convulsos i l’ARA, com qualsevol diari important del món, resulta incòmode a molts actors. Per a uns som adoctrinadors, per a uns altres som sospitosos perquè no estem prou alineats. Per a nosaltres tot és molt més fàcil. Som periodistes. Acceptem les limitacions que té explicar la realitat en directe, però el nostre compromís amb la professió i els seus valors és insubornable. Perquè pensem que no hi pot haver veritable democràcia sense l’accés a una informació objectiva i, per tant, lluitem contra els virus de la desinformació i la propaganda amb honestedat i amb independència de criteri. Aquest, pensem, és el millor servei que podem fer a uns lectors crítics i intel·ligents que s’han mostrat fidels tots aquests anys, i a una societat, la catalana, adulta i compromesa amb uns valors de llibertat i diversitat que seguirem reflectint a les nostres pàgines.