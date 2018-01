Setmana de realisme sobre la recuperació

Aquesta setmana el discurs oficial del govern espanyol respecte a la situació econòmica ha passat de l’optimisme a l’eufòria. El president Mariano Rajoy, des de la reunió del G-20 a Sant Petersburg, va dir -potser encoratjat pels 31 aturats menys a l’Estat durant l’agost- que el president dels Estats Units, Barack Obama, va lloar les polítiques econòmiques de la Moncloa. I el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va pronunciar divendres unes paraules com a mínim sorprenents: “Espanya és el gran èxit econòmic del món”. Per la seva banda, el ministre d’Economia, Luis de Guindos, va dir en una entrevista al Financial Times (de nou, els anuncis arriben via mitjans internacionals) que l’Estat crearà ocupació durant el 2014 i que l’executiu corregirà a l’alça la previsió de creixement del 0,5% per a l’any vinent. Tot i l’excitació del govern espanyol, durant aquesta setmana s’han projectat ombres sobre la recuperació des de diverses bandes, apel·lant al realisme, que constata que la crisi encara és ben present. El primer a aigualir l’optimisme econòmic més o menys generalitzat dels últims temps va ser el president del Consell Europeu, Herman van Rompuy. Eurostat, l’agència estadística de la Unió Europea (UE), va ratificar dimecres que l’eurozona va sortir de la recessió al segon trimestre, però Van Rompuy va remarcar que “la crisi segueix entre nosaltres” i va instar els països de la UE a no relaxar-se davant els diferents senyals de “naixent recuperació”. L’atur és encara un maldecap lluny de resoldre’s (hi ha més de 26 milions de desocupats a la UE, i Espanya és la segona del rànquing, per darrere de Grècia, amb una taxa d’atur del 26,3%). Dijous, el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, també va voler refredar els ànims dels més eufòrics: “No puc compartir l’entusiasme sobre la recuperació”, va dir el banquer italià. Draghi, que afronta al si de la institució un debat entre els partidaris de reduir el tipus d’interès per estimular l’economia (com Espanya i Itàlia) i els que segueixen enrocats en l’austeritat (centre i nord d’Europa), va insistir que hi ha marge per reduir el preu del diner per sota del 0,5% actual, el tipus mínim històric. [...] El G-20 ha prioritzat aquesta setmana la lluita contra l’atur, però la trobada de Sant Petersburg ha acabat sense cap compromís concret en aquest àmbit. Potser la següent frase de Van Rompuy ahir és la que resumeix més bé la situació actual: “Finalment convencerem la gent [en aquest cas, de la idea d’Europa] no amb retòrica i paraules només, sinó amb resultats, creixement i ocupació”.