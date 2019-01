Després d’anys de propostes, dubtes, vacil·lacions i votacions, sembla que s’aclareix el futur de les Tres Xemeneies de l’antiga Fecsa, a Sant Adrià del Besòs. El seny sembla haver-se imposat i, descartades les opcions relacionades amb l’oci nocturn, s’ha decidit que les tres torres i la sala de turbines acolliran activitats relacionades amb la cultura i la investigació. Sento com rebufeu i a mi també se m’escapa un sospir. Tenim tan poca fe en les bones intencions de les administracions quan es tracta de cultura i investigació! Quants plans i projectes i somnis s’han perdut pel camí? Més encara quan llegim que, tot i que està clar que l’ús de les Tres Xemeneies serà vinculat a la cultura i a la investigació, “no es descarta” que també tinguin un ús comercial, hoteler i d’oficines. Ehem. Farem un esforç per tenir confiança.

Ho reconec: si hagués pogut votar per decidir el futur de les tres torres de la Fecsa, hauria votat a favor de fer-les desaparèixer. I ho confesso així, com un 'mea culpa', perquè sé que hi ha molta gent d’aquesta zona –començant pels veïns de Sant Adrià, que sí que van poder donar la seva opinió en un referèndum l’any 2008– que no hi estan gens d’acord. Molts amics i coneguts badalonins estan disposats a admetre’m que l’antiga tèrmica no és precisament un edifici que embelleixi la nostra costa, però asseguren, en canvi, que és un perfil absolutament associat al territori i, per tant, diuen: “Quan veig les tres torres sé que ja soc a casa". De vegades, ell o ella hi afegeix encara: “Sempre les he vist allà on son, formen part del meu paisatge”. Entenc les raons sentimentals, però com és evident, les Tres Xemeneies no hi són des de sempre. Concretament, hi són des del 1971, quan Fecsa va començar a construir la central tèrmica sense permís municipal, malgrat l’oposició dels ajuntaments de Badalona i Sant Adrià i les associacions de veïns de la zona.

Les xemeneies es quedaran. I fet i fet, jo també m’hi sento lligada. Em fan pensar sempre en la meva àvia, que quan va venir a visitar per primera vegada el nostre pis acabat d’estrenar a Badalona va dir que li agradava molt perquè des del balcó es veien tan clares les torres de la Sagrada Família. Crec que ningú li ho va desmentir.