Sobre l’estètica de Maragall (1938)

Mai darrera la paraula de Joan Maragall no veiem l’ombra de ningú; hi veiem només el poeta sincer que així pensava i sentia; i no com a home indistint, sinó ben clarament el poeta Maragall, que arribem a conèixer pel seu accent de veu, per la seva ànima, com coneixeríem l’amic més íntim. Comprenc que Joaquim Ruyra, al lleuger motiu que una cita li donava, tornés a reviure amb enyorament el bon record del poeta: “A mi així, portats a tomb -diu-, m’han causat una forta emoció els sis versos que En Maragall dedica a la fageda d’En Jordà. Fa una pila d’anys que, ell procedent d’Olot cap a Barcelona i jo de Girona cap a Blanes, ens varem trobar en el tren, i precisament aleshores el poeta estava impregnat de la visió meravellosa d’aquella fageda i me’n va fer una descripció entusiàstica, de la qual els indicats versos no són més que un resum. Que vivament ha tornat a llambregar la seva figura, el seu gest, la seva expressió animada, la llum dels seus ulls!... Amb quina estranya mescla de consol i enyorança m’he aferrat al record d’aquell poeta verament sincer!” […] Maragall cerca sempre la pura i sincera plenitud expressiva; ens diu quina força té: “No hi ha res, diu, més fort que una cançó. Sols cal saber-la treure de ben endintre i saber-la cantar ben enfora.” I així ho feia. Les seves poesies i proses admeten la recitació, i no són poc ni molt declamatòries; llegiu-les sols, i us parlen íntimament, el detall més lleuger és encisadorament expressiu; mes, tot i tan íntimes, les reciteu, i canten tan bé en veu alta! Tot hi era per a la veu. Canten ben enfora, tot i venir de tan endins. Amb això sol ja es separaria dels esperits únicament receptius. Era virilment expressiu. Volia que l’expressió fos sincera, plena; ni confusa, llançada abans de temps, ni fingida. El romanticisme, tant havia dut èmfasi expressiu, una sentimentalitat extremosa, de mera comèdia, una verbositat incoherent i pròdiga, com havia dut també, més delicadament, a una receptivitat excessiva, tímida, tancada a dins. [...] Maragall veia tota la poesia en el ritme i no podia creure que es pogués assolir per un compàs exterior, per una mesura formulària, sinó per un íntim moviment de l’esperit, un moviment d’alliberació, de retorn a la plenitud de la vida, de pas de les tenebres a la llum, de la confusió interna a la serenitat i a l’harmonia. Defugia les idees abstractes i per a l’art volia el concret; el ritme poètic havia d’exprimir un estat d’ànima, no desplegar un concepte. […]