Sobre la necessitat de presentar-se a les eleccions del 21 de desembre

Cal reconèixer d’entrada que el moviment de Mariano Rajoy de convocar eleccions per al 21 de desembre va deixar descol·locats els dirigents independentistes, que esperaven un període més llarg d’aplicació de l’article 155. El sobiranisme es troba ara amb un dilema: acceptar les eleccions entra en contradicció amb el relat de la proclamació de la República. I no fer-ho suposa arriscar-se a un Parlament i un Govern unionista durant quatre anys.

El mateix divendres a la nit va començar el debat a dins d’ERC i el PDECat sobre què calia fer. I ahir mateix Oriol Junqueras admetia: “En els propers dies haurem de prendre decisions i no sempre seran fàcils d’entendre”, una manera velada de referir-se a les eleccions. I ni tan sols la CUP descarta obertament participar-hi.

Ara bé, si es fa una acurada valoració de riscos i oportunitats, i s’admet que la DUI no pot fer-se efectiva, no hi ha color: l’independentisme, i tot el bloc anti-155 i favorable al referèndum, té l’obligació de no facilitar que les institucions catalanes siguin ocupades per aquells que estan en contra de tot el que el catalanisme ha construït en les últimes dècades. Hi ha massa coses en joc.

No presentar-se seria un error, condemnaria el moviment a la semiclandestinitat i, el més important de tot, no seria entès per la comunitat internacional. El relat del sobiranisme s’ha bastit sobre la importància del vot i la defensa de la democràcia. I boicotejar unes urnes, encara que siguin imposades, representa l’antítesi d’aquests principis.

Caldrà pensar bé quina fórmula electoral es tria, i com es basteix una aliança que incorpori el màxim d’agents socials i polítics. Per exemple, tots els que estan presents a la Taula per la Democràcia i que van participar en l’aturada de país del 3 d’octubre. I tot això s’ha de fer de manera ràpida, perquè l’unionisme ja va donar ahir el tret de sortida de la campanya electoral amb un macromíting en forma de manifestació en què es van fer evidents les ganes que tenen de derrotar l’independentisme en el seu propi camp: el de les urnes. Ha arribat l’hora, doncs, de tornar-se a mobilitzar, de demostrar al món que existeix una majoria sòlida i disposada a lluitar el temps que calgui per tirar endavant el seu projecte polític. La perseverança és el camí.