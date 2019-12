Sobre les patents de catalanitat (1976)

La qüestió de la llengua és i serà complexa. [...] El problema és, evidentment, polític. I es podria resumir així: ¿com es pot sortir de 40 anys d’opressió en aquest terreny -per parlar només d’aquest- i estabilitzar a Catalunya una democràcia basada en el protagonisme principal de la classe obrera i altres sectors populars? ¿Quines mesures s’han de prendre en el terreny lingüístic per tal de no establir línies divisòries artificials entre les classes populars i no ficar en el mateix sac la burocràcia centralista que ens oprimeix i la massa dels immigrants, pel fet que parlin la mateixa llengua? [...] Els immigrants no han vingut per ordre de la dictadura a desnaturalitzar el nostre poble. Han vingut perquè ho ha imposat el tipus d’acumulació capitalista salvatge realitzada sota el franquisme. I si viuen en veritables ghettos urbans -problema decisiu per a la justa solució de la qüestió lingüística-és pel joc dels mecanismes d’aquesta acumulació salvatge, basada en l’especulació i la privació més absoluta de drets. Aquests immigrants són part indestriable del poble català, són un dels components de la nacionalitat catalana. I la nostra tasca és d’unir tots els sectors populars, sota l’hegemonia de la classe obrera, per tal de bastir un lloc capaç de conquerir la democràcia, estabilitzar-la i fer-ne la via mestra d’avanç cap el socialisme. La qüestió lingüística s’ha de situar en aquesta perspectiva si de veritat la volem resoldre. [...] La societat catalana és una societat de classes i, com a tal, una societat contradictòria on hi haurà una lluita per l’hegemonia social. Però cal deixar ben clar per on ha de passar aquesta lluita per l’hegemonia. O passa per la mobilització activa i conscient de la gran majoria o passa pel monopoli polític d’una minoria. Nosaltres creiem que el veritable camí és el primer. Sabem que aquesta majoria és i serà plural, que la lluita per l’hegemonia haurà de partir d’aquest pluralisme i lliurar-se en el seu interior respectant i potenciant les formes d’expressió de la pluralitat. [...] La tasca actual, la més urgent i indispensable, és la conquesta de les llibertats. Sense resoldre això té ben poc sentit parlar d’avançar cap al socialisme en la llibertat i la democràcia com a procés real i concret. Però només aconseguirem les llibertats si sabem preservar, consolidar i ampliar la unitat de les forces democràtiques i fer dels òrgans unitaris els veritables centres d’iniciativa, els pols de referència per a la mobilització democràtica del nostre poble. I això sense perdre de vista ni un sol moment que a Catalunya no hi haurà democràcia ni llibertats nacionals si no hi ha democràcia a tot Espanya. [...]