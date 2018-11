Solari: la Lliga i Vinícius

Solari s’ha quedat com a entrenador del Reial Madrid i amb la mateixa data de caducitat que Lopetegui, és a dir, fins al 2021. Florentino Pérez ha acabat rendit als peus de l’argentí per la seva manera d’actuar: senzilla, directa i ben rebuda per la plantilla. I també sobretot per la dinàmica que ha agafat el Madrid. Si diuen que els equips són estats d’ànim, és evident que el dels blancs ara mateix és elevadíssim, comptant els partits per victòries i amb bones xifres golejadores. I, per acabar-ho d’adobar, Karim Benzema, un dels protegits del president, s’ha destapat i està jugant potser els seus millors partits des que va fitxar pels de La Castellana.

A Madrid són conscients que aquest any no els poden exigir guanyar títols. Però també han de tenir molt clar que al que sí que els obligaran és a competir fins al final. Han guanyat quatre Champions en cinc anys i tres de manera consecutiva; per tant, és evident que tenen la panxa plena. Però una cosa és estar-se acostumant a guanyar sempre i una altra és que rebin cinc gols al Camp Nou i perdin contra l’Alabès o el CSKA de Moscou. O que no estiguin ocupant cap de les quatre primeres places que els faran jugar la Champions League la temporada que ve. Això ja és massa.

És per tot això que Florentino no ha posat el llistó gaire alt per a aquests set mesos que li venen a Solari. Tampoc espera que faci com va fer Zidane, que va substituir Benítez a mitja temporada després també d’una derrota contra el Barça i va acabar campió d’Europa. De fet, li ha demanat dues coses molt clares. La primera és lluitar per la Lliga. Després d’haver guanyat només sis partits en dotze jornades, estan a només quatre punts del liderat i, per tant, encara no se’ls ha escapat el tren de la Lliga, gràcies sobretot a les ensopegades del Barça. Florentino vol que Solari prioritzi la Lliga i, evidentment, que competeixi dignament a Europa i a la Copa. I la segona cosa és una aposta de futur. Que cuidi Vinícius i que li doni el protagonisme necessari perquè el jove jugador creixi, se senti important i de mica en mica es vagi convertint en l’estrella mundial que el president espera que esdevingui. De fet, un dels aspectes que més valoraven de Solari en la seva etapa al Castella era la de formador de joves talents. I, per tant, Florentino veu en ell el candidat ideal per ajudar el brasiler en el seu creixement futbolístic. I aquest va ser un dels motius pels quals a l’estiu no el va fer fora i va seguir a la banqueta del filial tot i no haver aconseguit l’ascens a Segona.