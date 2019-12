Somiar i treballar

L’altre dia parlava de la Loteria i exposava el meu criteri personal, que ningú no està obligat a compartir. Però, en escriure l’article, se m’acudí una idea sobre els somnis. Recordo que la primera vegada que vaig jugar pel meu compte a la Loteria de Nadal, amb un grup de companys, vam posar en marxa la màquina dels somnis absurds. Era abans de la guerra, i suposo que no deuria jugar més d’un o dos duros -les generacions joves ignoren quina cosa difícil i meravellosa era un duro de plata-. No he pogut oblidar els projectes que formàrem en comú: des de llogar o comprar -quan es tracta de somnis, no hi ha pas impossibles- un elefant i presentar-nos davant les nostres amistats com si ens haguéssim escapat de les pàgines d’un llibre de Rudyard Kipling, fins a realitzar aquell viatge fantàstic, excepcional, que no porten a terme ni els milionaris fabulosos. L’home normal, generalment, somia. Amb mesura i ponderació. Els seus somnis constitueixen uns impossibles immediats, però que tampoc no entren dins el terreny del regne de la fantasia. L’home normal, de digestió plàcida i correcta tensió arterial, no creu ni en fades ni en gnoms. Les seves evasions mentals tenen, per això, una plausible relació amb la realitat. I, tanmateix, mai no explica els seus somnis. Se’ls guarda i se’ls empassa a les seves hores. La Loteria serveix per a estimular els somnis, desviant-los, moltes vegades, cap al món irreal. La cosa pitjor és que aquests somnis s’expliquen i quan un home explica els seus somnis, és que s’oblida del petit treball de cada dia, que és el que compta. “De mica en mica, s’omple la pica”, diem els catalans. Aquest fenomen de la Loteria es reprodueix, alhora, en la política i en altres activitats humanes. Quan s’expliquen somnis, no ho dubteu, és que el més corrent està per fer, que la tasca quotidiana pateix un cert retard. Diuen que Santiago Rusiñol amb el seu humor a nivell humà, es burlà dels somnis en la seva famosa campanya política, quan oferia construir un pont, un meravellós pont, a un auditori de possibles votants. “Santiago -li digueren-, que en aquest poble no hi passa cap riu”. Aleshores, continuant la línia dels somnis fins a l’exageració quasi surrealista, els cridà: “No us preocupeu! Primer us farem el riu!”. Somiar no costa gens. És econòmic i elemental. És més fàcil d’imaginar un heliport a la plaça de Catalunya, que tapar un sot al carrer de Fontanella. L’única dificultat rau en el fet que els qui no creiem en la Loteria, perquè ens agraden els somnis discrets i silenciosos, no estem disposats a prendre’ns seriosament els altisonants somnis dels altres.