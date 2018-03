Sortir feliç del Camp Nou amb l’1-0

VAIG SORTIR DEL Camp Nou feliç per la victòria i em vaig demanar si no era un sentiment resultadista, vistes les angúnies de la segona part per treure la pilota jugada des del darrere o les poques ocasions de perill. I em vaig contestar que no, que el Barça va estar intel·ligent: va dominar mentre va durar la benzina -que justeja a causa de les tres competicions, bastant ben encarrilades- i va tapar-se quan es va encendre el llum de la reserva. L’actitud seriosa de l’equip va ser encomiable. Simeone va voler penjar-se a la sala de premsa la medalla de dir que van ser dos equips jugant amb el seu sistema, amb la diferència de Messi. Sisplau, tothom sap que el Barça juga i l’Atlètic rasca. En el fons, vaig marxar feliç perquè veure que passen els anys i Messi continua decidint un partit és la felicitat.