Soterrament de Rodalies: Tant de bo aquest cop fos veritat

El soterrament de Rodalies -de les línies R2 i R4 al seu pas per l’Hospitalet de Llobregat-és una reclamació històrica: ja se’n parlava fa quasi 20 anys. I és una necessitat. En primer lloc, per a la qualitat de vida dels milers de persones que viuen a l’àrea afectada, i en segon lloc per optimitzar i modernitzar els traçats viaris que creuen Barcelona. Per tant, l’anunci d’ahir del ministeri de Foment és, objectivament, una bona notícia. Una altra cosa és la credibilitat que cal donar-li, tant pel moment polític en què arriba com per l’acumulació d’incompliments que el precedeix. Resulta simptomàtic, per no dir altament sospitós, que, amb la Generalitat intervinguda (és a dir, sense un Govern capaç de parlar de tu a tu a l’executiu de l’Estat), en les darreres setmanes s’estiguin presentant grans inversions per al país. Inversions a llarg termini que demanen un gran consens tècnic i polític i que, en canvi, s’estan anunciant sense interlocució real al Palau de la Generalitat. Inversions que, per tant, també s’apunta com un trumfo propi, en solitari, l’Estat, l’únic que ara mateix té veu i visibilitat. I inversions amb les quals es llança un missatge subliminar als ciutadans de Catalunya: mentre els vostres polítics independentistes són incapaços de formar govern, nosaltres sí que governem per a tots els catalans. La cosa té, esclar, un punt evident d’obscenitat ben poc democràtica perquè els polítics electes que haurien d’estar governant són a la presó o a l’exili.

I després hi ha l’historial d’incompliments. De fet, el desastrós tracte inversor a Rodalies se situa en els orígens de la desafecció catalana que fa una dècada va començar a fer créixer des de la base social el moviment independentista, amb una primera manifestació el desembre del 2007 contra el caos ferroviari organitzada per la Plataforma pel Dret a Decidir. El 2009 l’Estat prometia 4.000 milions d’inversió en set anys, dels quals només se’n va executar un 7%: 277 milions durant el mandat de Zapatero. Rajoy va tancar l’aixeta. El 2013 Foment anunciava 306 milions urgents abans del 2016, però l’any següent es va dilatar el pla fins al 2018. Mentrestant, a Rodalies de Madrid s’injectaven 5.000 milions, amb un 100% d’execució, en el període 2009-2015. No cal afegir gaire res. Tant de bo aquest cop anés de debò. Però ens permetem dubtar-ne.