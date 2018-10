El Suprem i les hipoteques, crisi d’estat

UN VELL PERIODISTA va dir-me un dia: “Els diners poden fer que la medicina vagi ràpida i la justícia vagi lenta”. Avui podríem afegir-hi que els diners poden aturar la justícia. Si els bancs han sabut a qui trucar per parar i obligar a revisar una sentència del Tribunal Suprem que no els era favorable ( llegeixin Ernesto Ekaizer), el sistema judicial espanyol acaba d’atemptar greument contra la seva credibilitat. I això, al mateix temps, constitueix una nova crisi d’estat perquè destrueix la confiança del ciutadà en el funcionament del sistema democràtic, que ja presenta alarmants dèficits de legitimació. El Supremgate revela allò que a Catalunya hem descobert fa temps: hi ha un estat dins l’Estat, que fa pudor de podrit. Aquest cop no podran tapar-ho ni amb la bandera més gran.