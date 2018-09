TV3 fa ple amb la prèvia de la Diada

La vigília de la Diada va alçar TV3 com la cadena triomfadora del dia amb una quota del 16,1% i monopolitza el rànquing dels programes més vistos. El primer lloc del llistat se l’endú l’acte institucional de l’Onze de Setembre, que obté un share del 26,0% i 591.000 espectadors, un coixí que aprofita La catedral del mar, l’espai més vist de la franja de prime time, amb 436.000 espectadors.

Telecinco, la segona cadena més vista del dia, no fa ombra a TV3 i es queda més de sis punts per darrere, amb un 9,5%. The good doctor, un dels seus encerts de l’estiu, es manté i aconsegueix un 12,1% de share. En canvi, La 1 punxa amb el seu enèsim intent d’estirar el xiclet d’ OT, i l’emissió del concert benèfic al Santiago Bernabéu es queda amb un 6% de quota i 103.000 espectadors.