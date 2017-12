Tabàrnia es fa real en el ‘Telediario’

Dimecres l’edició del vespre del Telediario de TVE va convertir en notícia Tabàrnia. Però el més sorprenent és que no en va informar com un concepte satíric, com una fal·làcia política, sinó que el plantejament periodístic va convertir la nova regió en una opció que s’acabava d’iniciar.

Ana Blanco anunciava que hi havia “ una campaña que se ha puesto en marcha en las redes sociales y que promueve la independencia de parte de las provincias de Barcelona y Tarragona”. Darrere d’Ana Blanco es mostrava un mapa de Catalunya dividit que marcava la nova frontera política amb la bandera que li correspondria.

El vídeo que es mostrava a l’audiència a continuació sempre parlava de Tabàrnia en els mateixos paràmetres que es parla diàriament de la realitat. És a dir, no hi havia cap element en el redactat ni en cap testimoni entrevistat que fes referència a una sàtira de rerefons polític, tampoc s’associava a Ciutadans, ni s’explicava que era una estratègia simbòlica per qüestionar l’independentisme. Tampoc s’aclaria qui eren els impulsors ni qui hi havia darrere d’aquesta iniciativa. En el vídeo només s’apuntava que el nom de Tabàrnia havia sorgit d’un concepte imaginari però no s’entenia que la seva aplicació actual també tingués un plantejament fictici. Al contrari. “ Los impulsores de lo que han llamado Tabarnia proponen una nueva comunidad autónoma para separarse del independentismo y utilizan sus mismos lemas”, deia Ana Blanco. I el vídeo insistia: “ El territorio debe separarse de Catalunya y convertirse en una nueva comunidad autónoma. [...] Lo ven como una solución al proyecto independentista”, i asseguraven que més de 80.000 persones ja hi havien donat suport.

Un concepte satíric es convertia en realitat gràcies al Telediario. Codis mediàtics com el llenguatge periodístic, els protocols informatius i el context televisiu són determinants perquè l’espectador entengui que se li estan proporcionant dades sobre fets reals. La construcció d’una notícia, el dona-pas de la presentadora del Telediario, el llenguatge audiovisual del mapa i el relat estrictament informatiu convertia Tabàrnia en un nou marc real per a l’audiència. La línia entre el joc simbòlic i la realitat va quedar fulminada pel Telediario, tergiversant l’actualitat i provocant engany i confusió en l’espectador, especialment en aquell que està al marge dels saraus de les xarxes socials i que no té prou elements de judici per valorar la informació. Aplicar a una fal·làcia virtual el tractament televisiu i els patrons periodístics que s’utilitzen per a la realitat convertia Tabàrnia en un present autèntic i plausible, en una nova realitat per als catalans. Aquesta era la finalitat de fons del joc: crear desconcert i temor sobre el present després d’uns resultats electorals que no han sortit com alguns esperaven.