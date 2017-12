També és jornada de reflexió per a l’estat espanyol

LA TRADICIÓ ELECTORAL espanyola del dia de reflexió està superada per l’era digital, però tot i això l’antigalla té força, precisament perquè, amb la velocitat digital amb què vivim, no queda gaire temps per reflexionar, fins i tot davant de dies tan transcendents com el de demà. Està bé reflexionar avui sobre el vot de demà. Per exemple, sobre la repercussió internacional que tindrà: els governs de la UE i de tot el món voldran saber quina és la dada del sí i del no del total de paperetes vàlides. La repercussió espanyola també serà gran: Rajoy ha convocat eleccions quan li ha convingut i ha pogut fer campanya a plaer, amb rivals a la presó i la Generalitat intervinguda. L’independentisme tornarà a fer un gran resultat. Que Rajoy reflexioni avui, que demà no podrà continuar ignorant la realitat.