Tasca de Quaresma: Divendres Sant (1908)

En el més Divendres dels Divendres, ¡adéu el llibre, adéu mon bon llibre!... Et dic adéu, ¡ho admirable Introducció en la Vida Devota!, no perquè jo et deixi personalment, sinó perquè avui fineix aquesta tasca quaresmal de la revisió, un xic vagabunda, que hem realitzat, junts, els meus llegidors i jo... -Tasca que no pot haver estat perduda. Jo de mi ser dir que n’he enregistrat en ma consciència més d’un guany espiritual i més de dos. Darrera semblant tasca bo seria que practiquéssim tots l’exercici que recomana sant Francesc de Sales en el capítol III de l’última part de la seva obra: aquell “Examen de la nostra ànima sobre el seu avenç en la Vida Devota”; exercici que deu fer-se, segons la seva explícita recomanació, “amb el cor enamorat de Deu, i de la perfecció de l’ànima...”, talment, doncs, com el bon pintor, quan la fosca arriba, darrera la fatigosa jornada, deté els ulls, alhora amorosos i crítics, sobre la feina, arborat son desig en un gran foc ideal; ferma la voluntat en la decisió de dur a la perfecció de l’ideal totes les imatges. Que el Devot Vividor no és altra cosa que un artista. L’ànima pròpia és la seva obra d’art. Deu és la seva foguera d’ideal i sense acostar cada dia més a l’ideal l’obra, el bon artista no s’assossega. Aquest exercici no deu fer-se amb ànim de recreació i de pròpia glorificació. La visió del camí avançat pot donar alegria, però no “satisfacció”. -L’enamorat de la perfecció no el coneix, aquest adverbi “ satis ” [adverbi llatí: suficient ], “prou”... Cal a tot lo que sembli repòs guanyat, clavar-li una agulla d’inquietud. Cal convertir tot lo que sembli terminació en un nou començ... -“Protestaràs, recomana sant Francesc, de que no vols tantejar el teu avenç per a donar-te “regositg” a tu mateix; mes per a alegrar-te en Deu; ni tampoc per a glorificar-te; sinó per a glorificar a Deu; i donar-li gràcies”. Però es bo també evitar l’extrem contrari. “Protesta que, si com penses, descobreixes haver aprofitat poc, o bé que t’has endarrerit, no per això t’abatràs; ni entebeiràs ton cor amb alguna llei de covardia o de flaquesa; mes que, al contrari, vols animar-te, i cobrar alè, i humiliar-te, i remeiar els defectes, per la gràcia de Deu.” Així començaràs aquest exercici. Però és necessari, segons el Sant, que aquest, com tots, reposi dins el cor mateix... “Per a que el licor de les nostres resolucions no es vessi i perdi..., sinó que ompli i penetri totes les parts de la nostra ànima,...” Deixeu-me dir un altre cop, -malencònicament-: -¡adéu, el llibre, adéu mon bon llibre!...