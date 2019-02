‘Teletoga’ i la campanya electoral de Vox

Dimarts començarà el judici al Procés al Tribunal Suprem: “Televisat i en directe. No podem oferir més”, va dir María José Segarra, fiscal general de l’Estat. Aquesta ha sigut l’excusa per evitar els observadors internacionals. “Tot aquell ciutadà que vulgui convertir-se en observador nacional o internacional del judici podrà fer-ho”, assenyala la interlocutòria dictada pel Tribunal Suprem. El judici es podrà veure en streaming a la pàgina web del Tribunal Suprem i pels diferents mitjans que vulguin connectar en directe amb aquest senyal.

Aquesta estratègia, però, pot tenir una doble intencionalitat. La transmissió en directe s’ajusta a la garantia constitucional que les sessions judicials siguin públiques. És una manera d’exhibir la presumpta transparència d’un sistema judicial que ha quedat qüestionat internacionalment. Per tant, podem entendre també que el poder judicial està utilitzant la televisió com a mètode de propaganda.

El judici al Procés es convertirà en els propers mesos en un fenomen mediàtic d’enorme repercussió. En els últims anys, tant a Espanya com a Catalunya, el Procés ha donat grans xifres d’audiència i moltes alegries a diferents canals. Més enllà del lògic interès polític i social per la transcendència dels fets, les cadenes de televisió estan preparant maratons d’emissió i anàlisi per treure el màxim rendiment d’aquest espectacle. Ens trobem a dos dies d’un nou xou: Teletoga. El reality judicial més dens i complex de la història de la nostra televisió. La toga com a símbol oficial i les cadires de vellut granat i motllures daurades com a principal attrezzo.

La prolongació en el calendari és un dels elements bàsics per al funcionament del xou televisiu: un serial que, per descomptat, no tindrà la intensitat narrativa de les sèries d’advocats a què ens ha acostumat la ficció. La realitat és molt més monòtona i espessa. Però sí que tindrà un fil conductor, protagonistes amb carisma i estrelles convidades que provocaran girs en l’evolució de la trama.

El Tribunal Suprem ha invertit molts diners en millorar les instal·lacions, i això vol dir condicionar un bon plató que contribueixi a positivitzar la imatge de la justícia. També ha substituït les velles càmeres de gravació per unes de noves, amb més qualitat d’imatge, millors angles de visió i nombrosos punts de vista que han de garantir, suposadament, un seguiment de luxe del que passi en cada sessió.

Ara bé, en aquest espectacle mediàtic hi ha uns antagonistes que s’han reservat un seient preferent. Són els dos membres de l’acusació popular. Els dos advocats de Vox, Javier Ortega Smith i Pedro Fernández. Igual que ja està fent el partit d’extrema dreta en totes les aparicions televisives, tindran el paper més contundent, bel·ligerant i populista. Teletoga serà, per a ells, la campanya electoral més bèstia, persistent, llarga i barata de què haurà disposat mai un partit polític a Espanya.