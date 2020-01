Torra, l'escó i el periodisme pitonissa

260x366 La portada d''El Mundo' La portada d''El Mundo'

Titular de portada d' El Mundo: “El Suprem s'inclina per deixar Torra sense escó, en contra del fiscal”. Titular d 'El Independiente, a la mateixa hora: “El Suprem dictamina a favor de Torra, que seguirà sent diputat i president de la Generalitat”. Ara ja sabem que el tribunal ha evitat suspendre cautelarment la decisió de la JEC i, per tant, li pren l'escó al president català. Però el fet que dos mitjans mantinguessin durant unes quinze hores titulars incompatibles hauria de fer reflexionar sobre aquest periodisme pitonissa que –no sé si per efecte de l'acceleració dels temps i el culte a la immediatesa– s'estila ara més que mai.

Evidentment, tenir fonts a dins dels cenacles opacs és un dels valors que pot aportar un mitjà. No tant per poder dir unes hores abans el sentit d'una decisió –això correspon més al reialme de la vanitat que al periodisme–, sinó, sobretot, per explicar els mecanismes que hi han operat, els fils que s'han mogut, les pressions aplicades, els equilibris observats. Aquesta és la veritable utilitat dels periodistes insiders. Ara bé, el lector farà bé de mantenir sempre un punt d'escepticisme davant dels titulars amb vaticinis. El periodista no ha consultat la bola de vidre, ni ha mirat la forma del marro del cafè: té contactes a dins de les institucions. La qual cosa vol dir que aquestes fonts solen ser jutge i part. En el cas del Suprem, literalment. I, per tant, els missatges que li arriben al reporter probablement tenen una intenció. El periodisme pitonissa sol anar ple dels verbs de la prudència: "s'inclina", "es decanta", "tendeix"... En aquestes situacions de debat intern, un bon titular pot suposar l'empenteta necessària per acabar de fer bascular la decisió cap a una i altra banda. És la mà invisible, que tant li retira l'escó a un diputat electe com t'escriu un titular de portada.