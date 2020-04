Ara ens preocupa la inflació?

Som molts els economistes que en les darreres setmanes, i per tal d’evitar que la crisi del coronavirus es converteixi en una crisi de solvència, estem advocant per imprimir diners més que per donar préstecs sense interessos.

La pregunta més generalitzada i la que més por fa és: què passarà amb la inflació? Perdrem poder adquisitiu?

Les causes que provoquen inflació són conegudes, i n’hi ha de diversos tipus. Permeteu-me l’exercici de simplificar-les i així entendre per què el fet d’imprimir diners no generaria inflació en el context econòmic actual.

D'una banda, una causa de la inflació són els desequilibris en l'oferta i la demanda de béns i serveis; és a dir, si volem comprar molts més béns o serveis dels disponibles, es produeix un augment de preus, i per tant de la inflació. Per contra, si hi ha massa oferta de productes, i la demanda és menor que aquesta oferta, els preus tendiran a reduir-se. En la situació en què ens trobem, l'oferta està aturada (les empreses no produeixen), i la demanda, sense recursos (molta gent no té ingressos recurrents, hi ha ERTOs...). Per això, si donem diners a les dues parts implicades en el procés, el que farem és restablir l’equilibri, i per tant no generaríem inflació.

És el mateix donar crèdits que no es retornen que regalar els diners

D'altra banda, una altra causa de la inflació és l’augment dels costos, per exemple l’augment del preu de les primeres matèries, però amb la crisi del coronavirus les primeres matèries com el coure, el sucre, el cacau, el cotó o el blat han caigut respecte als nivells de gener del 2020. El petroli, l’alumini i el gas natural s’han desplomat. Per tant, sembla que aquesta crisi ha tingut l’efecte contrari sobre els costos. Les primeres matèries s’han abaratit, i molt.

També tenim altres causes menys directes que afavoreixen la inflació, com la inflació autoconstruïda, que fa que augmenti quan es preveu un fort increment de preus en un futur, cosa francament improbable ara mateix, o la inflació derivada dels augments de sous per contrarestar la inflació, improbable també perquè l’economia està aturada.

La clau està en la inflació que deriva de la política monetària dels bancs centrals. Ara bé, si imprimim diners només generarem inflació si ho fem per damunt de la demanda real que hi hagi, i, ara mateix, la demanda és tan gran i la inflació tan baixa que ens podem permetre atendre aquesta demanda. I, per ser sincers, ens ho hem de permetre si no volem acabar amb una crisi de solvència.

En el cas improbable que imprimim diners, els regalem i es dispari la inflació, què pot passar? Sempre ens quedaran els mecanismes clàssics per reduir-la, com pot ser l’augment dels tipus d’interès, que ara mateix estan en mínims històrics, o fins i tot establir sostres de preus.

Crec que la inflació és l'última cosa que ens hauria de preocupar ara mateix, i, al capdavall, hem de ser conscients que és el mateix donar crèdits que no es retornen que regalar els diners. I d’això ja en tenim experiència (derivada de la crisi del 2008): actualment la majoria de crèdits als països o a la banca no s’han retornat, i d’inflació no se n'ha generat. En definitiva, em preocupa més poder pagar el pa que quedar-me sense.