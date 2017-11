Tots els que no estaven a punt per a la República

Esquerra admet que el país i el Govern no estaven preparats per tirar endavant la República (uns termes similars als que havia fet servir Clara Ponsatí) davant la disposició de l’Estat a fer servir la violència. L’admissió es convertirà en un argument de campanya d’aquells de llançar-se’l pel cap els uns als altres. De fet, quan Colau diu que quan surtin de la presó hauran de donar la cara i Montilla afirma que “han enganyat la gent” ja avisen per on aniran els arguments. L’electorat jutjarà si se sent enganyat i si està disposat a tornar a confiar-hi o no. El Procés ha tingut un cost social innegable, però no tot s’ha de carregar al compte del sobiranisme. ¿Està preparat l’Estat per a un diàleg adult amb Catalunya? Tampoc no ho està. ¿I els mitjans que fan “periodisme d’estat” (Serés dixit )? I viure sense córrer cap mena de risc en res, ¿val la pena?