Treballador pobre, país empobrit

Els sous baixos tenen conseqüències negatives, en primer lloc, per a les persones que els reben, esclar, però també per a l’economia del país i per al conjunt de la societat. De fet, els salaris que deixen el treballador en situació de pobresa fan inviable l’estat del benestar: la contribució d’aquest tipus de feina precària al sosteniment del benestar conjunt (educació, sanitat, pensions, vellesa) és minsa i, en canvi, la pobresa que genera ha de ser subvencionada per la resta de la societat. La pobresa genera pobresa. Els salaris baixos desincentiven els treballadors preparats. Intentar millorar la productivitat i rebaixar l’atur amb contractes precaris és una solució curtterminista que acaba tenint efectes perversos. I, tanmateix, és el model en el qual en bona mesura s’ha instal·lat l’economia catalana per sortir de la crisi. No s’ha donat prioritat a la creació d’ocupació de qualitat, sinó més aviat al contrari: la temporalitat i la precarietat no han parat de créixer.

L’any passat el nombre de treballadors pobres va créixer a Catalunya en 30.000 persones, de manera que el 2016 n’hi havia 234.000 amb ingressos per sota dels 710,1 euros bruts mensuals i 240.700 més amb un sou d’entre 710 i 1.002 euros, és a dir, per sota del salari que es considera que permet portar una vida digna: 1.171 euros (el càlcul es fa seguint el criteri de la Carta Social Europea: l’equivalent al 60% del salari mitjà mensual). Aquestes dades són fruit de l’estudi dirigit per l’economista Maria Àngels Cabassés (UdL) i que ahir va presentar la Taula del Tercer Sector. Són dades que reflecteixen un nou paradigma que s’ha anat consolidant: el del treballador poc qualificat que, malgrat treballar, veu com la seva feina ja no li permet esquivar la pobresa.

Les entitats socials que treballen per pal·liar la pobresa es queixen de la dificultat de revertir una situació estructural, de fam per avui i per demà. Si s’imposen els contractes precaris el problema s’enquistarà i la feina de les entitats serà inútil. Entre altres coses perquè el conformisme s’ha instal·lat entre la població afectada, sobretot la juvenil, que opta per acceptar feines poc remunerades abans de no tenir res. Cal trencar aquest cercle viciós i no hi ha miracles: cal créixer i crear ocupació de qualitat per a uns treballadors cada vegada més qualificats.