Trencar la balança

Els poders de l’estat espanyol, centralista i autàrquic, no han entès mai el sentiment d’arrelament nacional dels catalans, i els catalans no hem sabut mai organitzar un estat amb les columnes sòlides i els fonaments profunds com ho han fet altres nacions del món.

He defensat la separació de poders i el respecte a les decisions judicials fins a l’afonia. A contracorrent del que dictaven els sentiments, he dit que la gran equivocació de l’anomenat procés independentista era haver situat com a enemic el Tribunal Constitucional, i he acusat la CUP d’haver inoculat el virus de la desobediència i haver fet inviable el reconeixement de l’estat català davant la comunitat internacional i en l’ordenament jurídic que hem ajudat a configurar durant els darrers quaranta anys.

La intervenció del nostre govern, fent ús del recurs excepcional de l’article 155 de la Constitució, ha estat acceptat amb molta més pena que ràbia. Els membres del Govern destituït per aquest mecanisme d’excepció han anat a retre comptes davant la jutge. Les decisions judicials s’han de complir, i avui els que van ser membres del govern de la Generalitat han dormit a la presó.

L’argument fonamental per a aquesta decisió, que pren com a fiança directament el cos, és que hi ha hagut violència en el procés de proclamar la República Catalana.

Creguin-me: sé què és la violència. Conec les conseqüències de les llambordes usades com a projectils, sé què és l’ús de les armes de foc, la pirotècnia com a instrument per produir ferides a la policia, la terrible conseqüència del metall esmolat. Jo mateixa he parlat de la meva preocupació per mantenir la pau social i alhora afirmo que el civisme i el pacifisme ha estat el més emocionant del que hem viscut aquests darrers cinc anys.

Ahir vaig anar a la plaça de l’ajuntament de la població on visc per participar en una concentració de protesta contra aquesta decisió que trenca qualsevol principi de proporcionalitat. Ho vaig fer convençuda que la jutge Lamela ha trencat la balança amb què representem la justícia.