El Tres Tombs d’enguany

Acudit gràfic del dibuixant i ninotaire Gaietà Cornet (Barcelona, 1878-1945) a ¡Cu-Cut! (16-I-1902), a propòsit de la diada d’avui, festivitat de Sant Antoni Abat, caracteritzada des del segle XVIII per la cavalcada dels Tres Tombs, en què es duu a beneir el bestiar domèstic. El dibuix representa Alexandre Pons i Serra i Jaume Carner, regidors barcelonins catalanistes, embarretinats, enarborant la bandera i muntant cavalls amb arreus de gala. Hi surt gent que els ovaciona. Els tres gossos que empipen la comitiva tenen caps de polítics (el republicà Lerroux, amb gorra frígia, i els cacics monàrquics Planas i Casals, conservador, i Comas i Masferrer, liberal). En el text al peu del dibuix hi ha dos versos d’El cant de la senyera, i l’aclariment que aquells cans (modificació del mot cants de la lletra de Joan Maragall) lladren però no mosseguen. En una antologia que acaba d’editar Àmbit, el periodista Josep Maria Cadena, expert en premsa humorística del segle XX, explica que aquesta peça satírica l’havia motivada l’entrada d’onze regidors de la Lliga Regionalista a l’Ajuntament de Barcelona com a resultat de les eleccions municipals del 10 de novembre de l’any anterior.