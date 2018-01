El Tribunal Suprem pren el relleu de l’article 155

Com ja havia avançat l’ARA, el Suprem va decidir ahir mantenir en presó preventiva Oriol Junqueras. Els tres magistrats que formen la sala de recursos van ratificar per unanimitat la decisió de Pablo Llarena de mantenir la presó provisional, decretada per la magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela el 2 de novembre passat.

Els magistrats de la sala segona de l’alt tribunal consideren que hi ha risc de reiteració delictiva. No va servir de res que Junqueras reconegués que és un home de pau. De fet, en la interlocutòria reconeixen que no consta que “hagi executat actes violents concrets, tampoc que donés ordres directes en aquest sentit”. “Però mitjançant la defensa pública de la independència unilateral i fora de tota consideració i respecte a la llei vigent a l’Estat [...] -afegeixen- ha impulsat els partidaris de la seva posició a mobilitzar-se públicament [...] amb la finalitat de fer efectiva la declaració unilateral d’independència”. El que els jutges diuen és que no ha sigut violent, ni ha instat altres a ser-ho, però s’ha atrevit a pensar diferent i ha arengat les masses a fer-ho.

El pròxim dia 11 serà el torn de Joaquim Forn -a la presó des del 2 de novembre- i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart -empresonats des del 16 d’octubre-, que tornaran a declarar davant del jutge Llarena perquè reconsideri la seva decisió. La vista tindrà lloc sis dies abans de la constitució del Parlament. Dels 70 diputats independentistes, de moment, tres segueixen a la presó (Junqueras, Sànchez i Forn). I cinc més (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig) són a Bèlgica. Mentre que l’article 155 quedarà sense efecte quan es formi un nou executiu -primer ha d’haver-hi una investidura que s’albira complicada-, el cert és que el Suprem li ha pres el relleu marcant els ritmes al Parlament i al futur govern de Catalunya en haver assumit la querella per rebel·lió, sedició i malversació de fons contra 28 investigats. També es preveu un nou xoc entre el Parlament i el Suprem. Si l’alt tribunal considera rebels els diputats presos, els podria suspendre abans del judici, mentre que el reglament de la Cambra només preveu la suspensió si ho vota el ple. El xoc torna a estar garantit i el problema rau en el fet que no s’han donat solucions polítiques a problemes polítics.