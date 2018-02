Trump vol la joguina d’un altre nen

Trump vol una desfilada militar a Washington igual que la que Macron i ell van presidir a París el 14 de juliol. Seria una exhibició formidable, perquè els Estats Units són la primera potència militar del món gràcies al més de mig bilió de dòlars que es gasten cada any en defensa (gairebé el doble que el pressupost de tot l’estat espanyol, sumats tots els ministeris). La seva capacitat per acabar amb la vida al planeta és tan indiscutible (i les desfilades tan cares) que no els calen demostracions de força com les que fan a Madrid, París, Moscou i Pyongyang. Encara que són un país reverencialment militaritzat, el 4 de Juliol el dediquen a fer barbacoes i focs artificials, i els únics que desfilen per l’avinguda Pennsilvània són esplais i agrupaments amb banderetes. Però ja sabem que Trump és un megalòman amic de les exhibicions obscenes.