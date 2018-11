Umtiti i la competència

L’alta que va rebre Umtiti just abans de l’aturada de la Lliga és una gran notícia tenint en compte que el Barça ha hagut de sobreviure un mes amb només dos centrals i, sobretot, que la lesió de cartílag del francès semblava bastant delicada. No obstant això, l’absència del que fins fa un mes i mig era titular indiscutible ens ha permès comprovar que Lenglet és un central per anar pel món amb totes les garanties. La incògnita és com ho gestionarà Valverde a partir d’ara.

D’entrada, perquè caldrà veure quant triga Umtiti a recuperar el ritme de competició després d’una llarga inactivitat. Tot i que quan Valverde ha tingut sana la parella Piqué-Umtiti l’ha espremut al límit, tant aquesta temporada com l’anterior, sembla prematur que el francès jugui d’inici la setmana vinent al Metropolitano. És més: ara venen partits de Champions poc transcendents, perquè l’equip està classificat per als vuitens de final, i són una bona oportunitat perquè el central campió del món provi com li respon el genoll. Però, així i tot, per ser justos amb Lenglet constato que ha aconseguit que no ens lamentéssim ni un sol dia de la baixa del seu compatriota, de manera que no veig per quin motiu hauria de perdre la titularitat.

Lenglet ha confirmat aquest mes totes les virtuts que havia insinuat al Sevilla. Una sortida de pilota no espectacular però sí suficient per ser central al Barça, un joc aeri notable i cap mena de por pels partits grans ni per avançar la línia defensiva, tot i que la velocitat no és el seu fort. Algú podria argumentar que el Barça encaixa més gols dels que es pot permetre, però no és un problema exclusiu de la línia defensiva i, en cas que ho fos, ja n’encaixava massa des del principi de curs, quan Umtiti encara no s’havia lesionat.

Se m’acut que, les pròximes setmanes, Piqué podrà tenir els partits de repòs que no s’ha pogut permetre fins ara. I quan arribin els partits de caixa o faixa, veurem si Valverde opta per la jerarquia d’Umtiti o si té en compte els mèrits de Lenglet mentre espera que el seu competidor recuperi el nivell de l’inici de la temporada passada. Tinc la impressió que, des que vam començar a parlar d’Umtiti com un dels millors centrals del món i la seva renovació es va convertir en un neguit perquè, aparentment, tenia una clàusula massa assequible, el francès es va despistar. Tant de bo torni endollat, perquè ara ja sap que té la competència que abans de l’estiu no tenia. I això és el millor que li pot passar a un equip que vol aspirar a tot.