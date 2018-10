Us toca decidir quina Espanya voleu

Catalunya ho tapa gairebé tot en la política espanyola, però no tot. El líder del PP al Congrés de Diputats va transformar en un debat tavernari el que havia de ser una sessió sobre els criteris de l’Estat pel que fa a l’exportació d’armament i a l’actual desconstrucció de la Unió Europea a causa del Brexit, dels líders totalitaris de l’Est i del govern italià. Però, en el que ja és un constant espectacle, el sector Vox del PP prefereix fer campanya andalusa des de qualsevol púlpit i recórrer a la frase gruixuda sobre Catalunya, que és recollida i aplaudida amb entusiasme pels mitjans de la caverna. Casado i Montserrat s’han fet seu el PP, però han convertit les seves intervencions en una astracanada que ja no convenç la majoria de l’opinió pública espanyola.

Segons el CIS, Pedro Sánchez es consolida i amb Podem arribaria al 48,9% de vots, mentre que el PP quedaria per darrere de Ciutadans, amb els quals sumarien el 39,2% dels vots en unes eleccions. L’estratègia de l’olla a pressió sembla que ha arribat al límit en la política madrilenya. Ara caldrà veure si Sánchez s’atreveix a fer alguna cosa més que defensar l’obvietat que fa un any a Catalunya no hi va haver violència, ni cap alçament armat. El CIS li mostra el camí. L’opinió pública espanyola diu que està cansada de la crispació, que atribueix al nou líder del PP.

El mateix dia vam saber que 18 polítics catalans aniran a judici. Arriba el moment de la veritat en la política estatal, de decidir quina mena d’Espanya tenen la valentia de construir.