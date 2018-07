Valls alertant dels perills del nacionalisme al costat de Rivera

MANUEL VALLS TÉ ambició de poder i ara que sap que té totes les portes tancades a França busca refer la seva vida a Espanya, on el seu caixet encara cotitza perquè es presta a fer l’agraït paper de català contra la independència. Fins aquí, ell i Ciutadans sabran què s’hi juguen. Però resulta patètic sentir-lo advertir del perill dels nacionalismes al costat d’Albert Rivera, aquell que quan va pel carrer només veu espanyols i que celebra les victòries electorals cantant que és espanyol. Els nacionalismes antieuropeus són els dels estats, com explica la història terrible del segle XX. Quan la justícia alemanya no va lliurar Puigdemont a l’abril (en sintonia amb Bèlgica i Escòcia), Rivera va qüestionar la cooperació policial i judicial a la UE en comptes de qüestionar-se si el que anava pel carril nacionalista era el Tribunal Suprem espanyol.