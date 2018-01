'Verano azul', 'Plats bruts', reforma de la Constitució

260x366 Portada de l'Abc, 11 de gener del 2018 Portada de l'Abc, 11 de gener del 2018

“Els pares de la Constitució, contra la reforma federal del PSOE”, titula ‘El Mundo’. I també l’‘Abc’: “Els pares de la Constitució diuen no al PSOE”. La cosa s’entén una mica millor si es té en compte que els pares en qüestió, els que encara estan vius, són Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD i PP), José Pedro Pérez Llorca (UCD i PP) i Miquel Roca (CDC i advocat de la infanta). Però suposo que “Tres pares de la Constitució hostils al PSOE diuen no al PSOE” era un titular menys vistós.

En tot cas, aquesta noticieta –no massa rellevant a Catalunya, que clarament ha passat de pantalla– regala un gran titular d’‘El País’: “Els pares de la Constitució no creuen inevitable la seva reforma”. Els manuals de redacció desaconsellen titular amb negació. I aquest titular en té ni més ni menys que dues: “no” i “inevitable”. El portadista ha estrangulat la frase de manera que la part periodística (els ‘pares’ no volen reformar la Constitució) queda totalment devorada per la intenció editorial (el diari fa costat al PSOE, ni que sigui formalment).

Boleta

On és la boleta? On és la boleta? ‘El Mundo’ oferia aquest dijous una magna lliçó de triler amb “Junqueras considera il·legal que es pugui ser ‘president’ a distància”. Perquè el líder d’ERC, davant dels neutralíssims magistrats del Suprem, el que defensava era el seu trasllat a una cambra catalana i poder participar en els plens. No opinava sobre si la presidència a distància és possible o no (per bé que se’n derivava que no). Però Junqueras estava, senzillament, intentant burlar les arbitrarietats d’una presó preventiva allunyada de Catalunya, criticada per nombrosos experts jurídics.