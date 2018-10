Vestidor o zona wifi

Heu format mai part d’un equip? ¿Heu sentit el que és ser dins d’un vestidor i compartir quasi cada dia de la teva vida amb la mateixa gent (gent amb qui, si no compartíssiu un objectiu comú, probablement no faríeu ni un cafè)? Sempre he pensat que un vestidor -sonarà tòpic- és una zona sagrada, que el que passa a dins es queda allà i que si s’ha de resoldre un problema o celebrar qualsevol cosa, res no surt d’allà. Es comparteixen mil moments diferents amb un grup de persones que pensen, parlen, actuen i senten de maneres diverses.

Però els temps evolucionen. O això diuen. Tot està canviant, tot està en constant moviment. O t’hi adaptes o estàs fora de la nova generació, la generació 2.0, els que venen -venim- a ser nosaltres: els joves. La generació que neix agafada a una tauleta o a un mòbil. Però m’hi nego. Em nego a enganxar-me a un aparell electrònic i que la gent opini de mi sense ni tan sols mirar-me als ulls, em nego a estar redissenyada per saber totes les últimes actualitzacions i estar a l’última de tot el que passa al món, em nego a permetre que la meva vida es valori pel nombre de followers o likes de les meves fotos. Soc més del cara a cara, de conèixer algú fent un cafè i mirant-lo als ulls, d’intentar arreglar el món sense un espai on sigui indispensable el wifi. Crec que les relacions humanes estan poc valorades, i són el que ens fa humans. Que hem canviat les abraçades per una emoticona i hem canviat una bona conversa a altes hores de la matinada per històries d’Instagram buides, visualitzades pels nostres seguidors.

¿I quin efecte ha tingut això dins del vestidor? Doncs ha passat exactament el mateix que a la vida real. Em fa l’efecte que molts jugadors s’emportarien el mòbil a l’entrenament si poguessin. M’han explicat que fins i tot algun s’ha arribat a amagar el mòbil entre la mitgeta i la canyellera, o que l’ha deixat al costat de la porteria per fer-se alguna selfie i penjar-la durant l’entrenament. Fins on hem arribat? ¿Estem perdent el que significa formar part d’un equip? Una de les maneres de conèixer i entendre els teus companys és compartir-hi moments, i és molt complicat de fer si quan es posa un peu al vestidor el primer que es fa és agafar el mòbil. En lloc d’un vestidor, sembla un locutori o una zona wifi. ¿Som a temps de canviar-ho, encara? Cal que els fem veure com és d’important la comunicació cara a cara. Dec ser la versió no actualitzada, em dec haver quedat en l’1.9.9, però soc més de persones i menys de mòbils.