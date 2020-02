Vetllem per la veu del nostre poble (1932)

És un fet que, instintivament, l’home escolta més fàcilment que no llegeix, i si tenim en compte, deixant de banda els analfabets, que hi ha un gran nombre d’homes que no llegeixen la premsa i que, en un tant per cent molt important, el diari només és llegit per un o dos individus de cada família, tindrem que queda una massa considerable del nostre poble que no s’assabenta directament dels esdeveniments del dia ni rep el grau de cultura que, amb la premsa per vehicle, podria arribar a tots els homes. Així hem de convenir que tota la premsa reunida no ateny més que una part dels habitants d’una nació i que la resta viu sense educar-se per mitjà de la lectura. La ràdio ha vençut aquesta indiferència d’uns i la manca d’instrucció dels altres; car, per mitjà de les ones radiades, fa escoltar a tot arreu la vibració de la nota musical i el timbre de la veu humana. [...] Volem remarcar la importància que per a l’art, la cultura i la política del nostre poble ha de tenir una emissora de gran potència instal·lada a Catalunya, que sota les funcions de la Generalitat recolliria l’esperit i el sentiment de les nostres coses i esdevindria la veu del poble català, que seria escoltada pels habitants de les ciutats i dels pobles i llogarrets més llunyans fins a fer-se sentir fronteres enllà. [...] Veiem que ara es prepara dies ha l’ofensiva contra el dret que ens correspon als radiooients catalans de disposar de la implantació i explotació de la ràdio per mitjà de la Generalitat. Es pretén de concedir amb unes traves tan estretes el dret de radiar, que les iniciatives amb tanta fecunditat reeixides de la radiodifusió catalana quedarien esllanguides; i sense aquella interpretació tan necessària per a fer sentir la música, la literatura i les arts, i tota la ciència i la tècnica fins ara recloses en les escoles de la ciutat, la radiodifusió catalana no respondria a les necessitats dels moments actuals. S’ha publicat el text d’unes esmenes [a l’Estatut] que assenyalen la intervenció directa en els programes [...] Si hem d’ésser intervinguts per una Junta centralitzada a Madrid pel que es refereix a la ràdio, les aspiracions dels radiooients de Catalunya quedaran fàcilment defraudades, de tal manera que la veu del poble català radiada des de l’emissora de la regió catalana, si reïx aquest intent de fer-la passar filtrada per una Junta central, quedarà ofegada com ho sabem per experiència en que fins avui hem patit les conseqüències d’intervencions similars. Coneixem a fons totes aquestes maniobres que rebroten ara del planter sembrat durant la Dictadura, dirigides pels qui durant vuit anys no han parat d’intentar el desmembrament de la radiodifusió catalana, perquè saben perfectament que els catalans disposem de tots els elements necessaris per a fer que la veu del nostre poble pugui lliurement ésser escoltada amb la màxima intensitat i a benefici de tots. [...]