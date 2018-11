Viatge al mur invisible del riu Sénia

ELS PREMIS literaris Ciutat de Benicarló m’han permès creuar la frontera interior més controlada d’Europa, que, com tothom sap, és la del riu Sénia, amb aquell gran mur invisible. Els murs invisibles són els pitjors perquè tenen els fonaments construïts sobre els cervells. Ja poden desmentir-los la llengua, la cultura o l’intercanvi diari que facilita la mateixa continuïtat territorial, que el mur, preservat i vigilat a distància, és impenetrable per a corredors ferroviaris, senyals televisius i projectes de cohesió de tota mena, sobretot si són de pensar un futur millor en comú. A Benicarló, a mig camí entre València i Barcelona, una editorial incansable com Onada publica uns premis plens de la millor ambició literària, artística, científica i gastronòmica, i ha estat un plaer contribuir a esquerdar el mur amb eines de tanta categoria humana i cultural.