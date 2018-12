Villarejo i les complicitats amb La Sexta

El dia de Sant Esteve al migdia, durant l’emissió d’ Al rojo vivo, la presentadora substituta, María Llapart, anunciava que La Sexta havia aconseguit uns àudios de l’excomissari José Manuel Villarejo des de la presó, gravats a través de la seva dona. Villarejo els aprofitava per atacar els fiscals del seu cas, defensar-se del règim penitenciari imposat, assegurar que era víctima d’una conspiració i, de passada, carregar contra Pedro Sánchez, el CNI i Podem. Paradoxalment, fins i tot fingia estar protegint la Corona i el rei emèrit quan bona part dels draps bruts de la monarquia s’han sabut gràcies a les seves filtracions. Llapart anunciava que tots els àudios de Villarejo, un dels artífexs més perillosos de les clavegueres de l’Estat, ja estaven disponibles a la web de la cadena i que tot seguit els aniríem escoltant en directe. Després la presentadora va preguntar als tertulians què opinaven de les declaracions fetes per ell i tots van coincidir en no voler donar credibilitat al personatge, igual que ho va fer la periodista experta en el cas de El Independiente, amb el qual van connectar per ampliar la informació. Ella mateixa va dir que Villarejo estava explicant “ el mundo al revés ”. Però malgrat que ningú donava cap credibilitat al personatge, la cadena posava en valor l’exclusiva d’aquelles declaracions.

El programa en cap moment es va plantejar les circumstàncies en què s’havien aconseguit aquells àudios tenint en compte que Villarejo està empresonat. Ni què hi guanyava ell fent-ho. Es va normalitzar que un intern en un centre penitenciari pogués comunicar-se amb l’exterior i fer arribar les seves declaracions a un mitjà de comunicació interferint en l’actualitat informativa. Fins i tot que pogués vantar-se de no revelar informació sobre la Corona, duent a terme una estratègia de xantatge públic gràcies a La Sexta, que donava difusió a les seves afirmacions i estratègies de manipulació.

No deixa de ser curiós el vincle Villarejo-La Sexta. La cadena sempre ha demostrat més voluntat d’escoltar les seves versions i les seves teories que d’explicar amb claredat i contundència quin és el funcionament de les clavegueres del ministeri de l’Interior. Recordem que La Sexta no va voler emetre el documental de Jaume Roures que posava al descobert fins a quin punt era sinistre aquest individu. La cadena es va excusar en el fet d’haver emès el Salvados en què Villarejo donava la seva pròpia versió dels fets. És més, després Salvados va fer servir un fragment de la conversa per promocionar una nova temporada del programa, com si fos un personatge carismàtic de l’actualitat, i traient de context la realitat de l’individu.

Ha quedat clar que Villarejo és un estrateg sense escrúpols i un manipulador en l’ús de la informació. Les seves sospitoses irrupcions públiques des de la presó s’han d’interpretar en clau d’interès personal i no pas com a simples declaracions periodístiques per valorar en una tertúlia. I, sobretot, cal analitzar si donar difusió a les necessitats argumentatives de Villarejo quan ell ho desitja no és establir un joc de complicitats de dubtosa ètica periodística.