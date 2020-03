Virus, territoris i Constitució

L'únic que importa aquests dies és quedar-se a casa tant com puguem, que al personal sanitari no li falti material, reforços i descans, que els productes i serveis bàsics estiguin assegurats i que els governants es deixin la pell en els dos fronts que amenacen col·lapse, el sanitari i l’econòmic, amb ajudes a treballadors, empreses i l’ase de tots els cops, que són els autònoms. I un altre dia ja parlarem d’“el virus no hi entén de territoris”. Que el virus pugui infectar a tothom no vol dir que no hi entengui de territoris. Esclar que hi entén, n’hi ha de més infectats i de menys, com ens ha passat a Igualada. I que “en ocasions som disset autonomies però en d’altres hem de ser el gran país que som” és una frivolitat constitucional que no té nom.