Visita al eterno mito de la Atlántida

La isla griega de Santorini, por su geografía e impresionantes características volcánicas, es una de las que se han asociado con la mítica Atlantis. Se sabe de su existencia por las leyendas atenienses. Platón, en sus diálogos, Timeo y Critias, alude a que fue un sacerdote egipcio de la ciudad de Sais quien relató a Solón (siglo VII antes de Cristo), uno de los siete sabios de la Grecia antigua, lo que ocurrió en la isla en épocas muy remotas. […] El primer rey de la isla fue Atlas, quien dio nombre a sus habitantes, los atlantes, y al océano Atlántico. El poder de los reyes que se fueron sucediendo se extendió por zonas del Atlántico y del Mediterráneo y también del continente europeo. En la isla se fue acumulando una enorme riqueza con la explotación de recursos, como minas, bosques y pastos para animales muy variados, entre ellos elefantes. También había sustancias aromáticas proporcionadas por su suelo: raíces, cañas, resinas, flores y frutos. Y árboles productores de bebidas y aceite. […] La Atlántida llegó a ser la metrópolis portuaria de un amplio dominio imperial. […] Platón sigue con la descripción de sus pueblos, ricos y activos, y de su organización legal y religiosa. Finalmente, su escrito queda interrumpido en el momento en que se empiezan a detectar señales de disgregación y de decadencia. […] En el Timeo hay una sucinta referencia a los sucesos acaecidos a raíz de las ansias expansionistas de los atlantes, que tenían los ojos puestos en los dominios atenienses y egipcios. La pequeña ciudad de Atenas se enfrentó valerosamente al enemigo que amenazaba con esclavizarla. […] El ejército ateniense logró una victoria magnífica. Pero inmediatamente después ocurrieron terremotos, explosiones volcánicas e inundaciones. En un solo día y una sola noche […] Atlantis se hundió en la profundidad del mar. […] Y así ha permanecido el mito en la tradición cultural de Occidente y por su poder de sugestión ha sido objeto de recreaciones artísticas como, en nuestro ámbito más cercano, la cantata escénica inacabada del compositor Manuel de Falla (1961) y el poema épico de Jacint Verdaguer (1878). […] La expresión poética de Verdaguer viene a representar en la imaginación lo que pudo haber sido la tremenda explosión que la hizo desaparecer hace once milenios: … Llavors apar l’horrible volcà, / foguera d’ossos, de carros i armadures / alçada pel fosser damunt bocades, / timbes i puigs, escala a trossos, / per on al cel muntaven els fills de Llucifer.