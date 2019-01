Visita recomanable a la Catalunya de fa mil anys

L’exposició Oliba episcopus, al Museu Diocesà de Vic, és una petita gran joia. Petita per les dimensions físiques (i, per tant, de visita gens carregosa) i gran per les dimensions històriques que abraça. La personalitat d’Oliba de Cerdanya, bisbe d’Osona el 1018, permet entrar en la vida dels comtats catalans de fa mil anys que feien de frontera amb els veïns del califat del sud, i els testimonis materials de l’època mostren un bisbe connectat amb altres eclesiàstics i nobles del seu temps, Roma inclosa, en un moment en què el poder espiritual i el temporal se superposen. La recreació digital de la catedral romànica de Vic, tal com era fa un mil·lenni, és d’una gran qualitat, i per rematar la visita queda tota la resta de la col·lecció del museu i la mateixa catedral amb els frescos de Sert i la cripta. Vic està oferint el millor de la seva història medieval, i això s’acaba d’aquí tres setmanes.