Vivint en una vorera del centre de Barcelona

FACIN UNA PASSEJADA nocturna pel centre de Barcelona i comprovaran que és ple de gent que dorm al ras. No tan sols als caixers o al peu d’un portal una mica fondo, sinó que a la vorera mateix dels carrers que porten a la plaça Catalunya o la plaça Urquinaona hi trobaran persones que posen un matalàs sobre les rajoles i, aixoplugats sota les bastides d’una obra o una balconada llarga i ampla, hi passen la nit, també durant l’hivern. I algunes, a més a més, hi passen el dia. La vorera és casa seva. I no és que Barcelona no tingui un govern municipal sensible a la pobresa ni entitats del tercer sector que treballin el problema, però o l’oferta de les entitats socials és inferior a la demanda o cal repensar l’estratègia per donar un sostre als sensesostre.