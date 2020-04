“Ens vam abraçar junts a l’estadi i ara el meu pare ja és mort”

La ciutat italiana de Bèrgam, a la Llombardia, és una de les més afectades per la pandèmia del covid-19, amb milers de morts en poques setmanes. Les imatges de camions de l’exèrcit enduent-se els cossos dels difunts del cementiri local cap a altres províncies per poder ser incinerats, ja que la funerària local no donava l’abast, van donar la volta al món. “És una situació surrealista. No t’ho pots creure, és com viure dins d’un malson. Ara ja m’he acostumat als vehicles de l’exèrcit, als carrers solitaris”, explica en Claudio Agliardi, aficionat de l’equip de futbol local, l’Atalanta. El 19 de febrer l’Atalanta, equip que debutava aquest any a la Lliga de Campions, va golejar per 4 a 1 el València al partit d’anada dels vuitens de final de la màxima competició continental. Com que l’estadi de Bèrgam no té les condicions necessàries, el partit es va jugar al Giuseppe Meazza de Milà davant més de 60.000 persones. “Una tercera part de Bèrgam era al camp aquell dia. La caravana d’autobusos i cotxes va ser espectacular. En aquell moment tots pensàvem que el coronavirus era a la Xina, no pas entre nosaltres. Ningú ens n’havia informat, ningú patia. Vaig anar al camp amb el meu pare. Aquell dia ens vam abraçar eufòrics amb cada gol i ara ell ja és mort”, recorda Agliardi.

El dia del partit, a Itàlia s’havien detectat tres casos de covid-19: dos turistes xinesos aïllats en un hospital romà i un sol cas al nord d’Itàlia. Tot just dos dies després del partit, les autoritats van informar que ja hi havia desenes de casos. L’alcalde de Bèrgam, Giorgio Gori, té clar que reunir tantes persones a un estadi en aquell moment explica per quina raó la seva ciutat és de les més afectades: “Va ser una bomba biològica. Milers de persones juntes, abraçades, en aquell moment. Tenim detectats dos factors per explicar per quina raó ha mort tanta gent a Bèrgam. Un pacient a l’Hospital d’Alzano Lombardo, amb pneumònia, que va contagiar pacients, infermeres i metges perquè no es va diagnosticar que tenia coronavirus. I el partit de la Champions”.

Només aquest març, a Bèrgam més de 4.000 persones han mort de covid-19, segons un estudi publicat pel diari local, L’Eco di Bergamo, en col·laboració amb l’agència de recerca digital Twig. “Hem creuat les dades de defuncions en el mateix període dels últims anys amb les actuals, afegint tota la informació oferta per l’Ajuntament. Aquest març van morir 5.400 persones i d’aquestes, 4.500 per coronavirus”, explica Aldo Cristadoro, el responsable de l’estudi. El mateix Eco di Bergamo, un dels diaris més antics d’Europa fundat el 1880, ha publicat tantes esqueles aquests dies, que en ocasions han arribat a ocupar vuit pàgines.

Sense controls a l’aeroport

“El problema no és només el partit d’anada, quan ningú era conscient del que passava. Jo penso en el partit de tornada”, explica Alejandro Gómez, el capità de l’Atalanta. El futbolista argentí recorda com el 10 de març els van fer jugar el segon partit contra el València: “Ja era evident que teníem un problema. Van dir de jugar sense espectadors, però quan vam aterrar a València ningú va mirar res. No es van comprovar la temperatura, no hi havia seguretat... i fora del camp era ple de milers de persones esperant. Va ser tot molt irresponsable”. El partit es va jugar sense aficionats a les graderies i el va guanyar de nou l’Atalanta, per 3 a 4. Només un jugador del club llombard ha donat positiu per covid-19, però diferents futbolistes del València han patit el coronavirus. Malaltia que també ha afectat periodistes i aficionats valencians desplaçats al partit d’anada, a Milà. “No és casualitat que els ciutadans espanyols que van ser a Milà hagin transmès el virus a la seva ciutat. El partit de Milà va tenir un paper clau, ja que milers de persones de Bèrgam van aplegar-se al mateix espai. No és cap casualitat que la ciutat sigui de les més afectades”, explicava aquests dies el representant de l’OMS a Itàlia, Walter Ricciardi.

“No va ser només el partit. Qui es va quedar a Bèrgam era als bars, saltant, abraçant-se. La nit va ser llarga. Quan es va jugar el partit de tornada ja ens havien recomanat veure el partit a casa o no anar a esperar els jugadors a l’aeroport per celebrar amb ells el triomf. En pocs dies ja havia canviat tot”, explica en Daniele Lorenzi, un aficionat de la Curva Nord, el grup d’ultres de l’Atalanta. “Tothom ha perdut un familiar. Jo, un tiet. De fet, crec que l’he passat, però no m’han fet el test perquè va ser febre i prou”, raona mentre explica: “Els ultres ens vam posar a disposició de les autoritats per ajudar i ens van trucar per si podíem anar al recinte firal, on s’ha aixecat un hospital de campanya per a més de 200 persones en pocs dies”. L’Hospital de campanya ha estat construït per voluntaris, una associació d’Alpini que uneix antics militars que van passar per aquest cos d’elit de l’exèrcit i els ultres. En pocs dies, Bèrgam ha deixat de ser notícia pel bon joc del seu equip de futbol, per ser-ho per la mort de molts dels aficionats.