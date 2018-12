L’accent de Barcelona, malgrat els bombardeigs

L’ADÉU A LES RAMBLES. Les bombes han esclatat en plena Rambla. Les Rambles que havien somrigut i triomfat de les bombes primàries dels temps de Mr. Arrow [detectiu anglès que fou contractat a Barcelona per investigar els atemptats anarquistes del tombant de segle], ara s’han vist materialment desfetes pels ginys temibles de la guerra aèria. Per a molts barcelonins, per a molts forasters, les Rambles són simplement un tòpic de turisme ciutadà. Per a mi, però, són quelcom del tot diferent. Els meus trenta anys s’han descabdellat al voltant de la Rambla. Les meves aventures de criatura tingueren per escenari els porxos i els jardins de la Plaça Reial, i les meves primeres apetències de luxe es desvetllaren a la llum dels aparadors del carrer de “Fernando”. Per això les bombes a la Rambla del Centre m’han impressionant particularment. La Rambla aquella havia perdut ja el seu color, els seus habituals, els seus encisos. Li faltava el darrer sacrifici, que era perdre la seva mateixa forma. Barcelona caòtica, Barcelona a estones desolada de les darreries de l’any 1938, a quines renaixences estàs promesa? ¿Quines sorpreses reserves als qui ens ufanàvem de conèixer el teu accent? / EL CANT DE LES SIRENES. L’altre dia, a la reunió, es parlava del bombardeig, de la impressió de perill, del fet d’acarar-se serenament amb la mort. Un marí prengué la paraula. -No hi ha res comparable -digué- com trobar-te al pont d’un vaixell amarrat al port i, sobtadament, sentir tocar les sirenes. / Tots els oients callàrem uns instants, evocant cadascú per a ell l’udol de les sirenes. Si Ulisses fos capità d’un vaixell anglès, en sentir el cant de les sirenes, la darrera cosa que se li acudiria fóra, evidentment, lligar-se a un pal.