Els advocats (1930)

He llegit les encara no cinquanta pàgines del llibre de Gaetano Salvemini La terreur fasciste. Es tracta d’un simple inventari de les violències que taquen la camisa negra de Mussolini de 1922 a 1926. Atacs individuals, la majoria de les vegades. Doncs, bé, sorprèn de constatar com sovintegen les agressions contra advocats. Només en un dia, el 3 d’octubre de 1925, a Florència, Salvemini compta tretze despatxos saquejats davant els ulls impassibles de la força pública. Això lliga perfectament amb l’homenatge que dimarts vinent rebran els nostres homes de dret, els homes íntegres de la Junta del Col·legi d’Advocats. La dictadura no admet enlloc la nosa de la llei. Ací com a Itàlia la toga vesteix víctimes de primer rengle. Recordo la impressió que em va fer, l’any 1925, la lectura d’una nota de l’erudit Frederic Camp, relativa a les relacions entre Napoleó i els advocats. El gran cabdill odiava l’home de lleis. “ Je chasserai ces tas d’avocats qui se moquent de nous ”. “ Quand on veut faire de la bonne politique ce sont toujours les avocats qui s’y opposent ”. Heus ací dues frases característiques que Frederic Camp reportava. En elles traspua la rancúnia de l’Emperador contra aquells que s’oposaren al seu projecte d’imperi militar. El dèspota, ben cert, no pot estimar la funció de l’advocat. L’un viola la llei, l’altre la invoca i la defensa. Quan el país calla estamordit per l’espasa del “ pronunciamiento ” o pel revòlver fratricida del feixista, l’advocat alça la veu i diu les veritats insubornables. Tenir raó i dir la veritat és, però, sovint un paper ple d’espines. L’homenatge d’avui serà, doncs, per a Raimon d’Abadal i els seus companys, una petita compensació a les molèsties que els va proporcionar la consciència exquisida de llur ofici.