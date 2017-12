Els aficionats i la pèrdua de la ingenuïtat

“Un 50% del dia a dia de la NBA és sexe i l’altre 50% són diners”. La frase de Dennis Rodman resumeix a la perfecció el llibre Sexo, drogas y NBA (Ediciones JC), un compendi dels escàndols més grans de la millor lliga de bàsquet del món.

L’autor del llibre és Antonio Gil, un periodista atípic que el primer que fa quan es compra una agenda és marcar la data del 19 de novembre, quan el Palace d’Auburn Hills va viure una baralla que va acabar amb els jugadors dels Indiana Pacers intercanviant-se cops de puny amb els aficionats dels Detroit Pistons. “Aquella escena va canviar la història de la NBA”, afirma Gil, que recorda que els partits de bàsquet només duren 48 minuts de temps real i que el focus d’atenció de l’aficionat va molt més enllà. “El que passa abans i després d’aquest espai de temps és el que dona vida a un esport que ja és atractiu, però que amb aquest al·licient extraesportiu es converteix en especial”, explica.

L’índex del llibre (sexe, drogues, violència, armes, diners i bocamolls) promet emocions fortes en un recorregut que ens allunya dels highlights habituals i ens obliga a contemplar amb cruesa la brutícia que conviu amb el glamur de la NBA. “A la immensa majoria dels fans de l’esport en general i del bàsquet en particular, entre els quals evidentment m’incloc, els agrada la brega, la polèmica, el que surt del que està establert, la salsa rosa, el sarau, el morbo, el que està prohibit, la carnassa i la resta d’ingredients complementaris al vessant esportiu, que configuren un còctel d’allò més explosiu que respon de les tres sigles amb les quals es dona nom a la millor lliga de bàsquet del món”, diu Gil, que . Hi ha passatges coneguts i altres de menys famosos.

L’èxit de TMZ, la bíblia de tota aquesta subcultura de perversió, ha tret a la llum moltes històries que fins ara no superaven la categoria de rumor. La pàgina web es va crear l’any 2005, però els aficionats van perdre la ingenuïtat molt abans. Chris Rock utilitza una efemèride per determinar el moment exacte. “Igual que la història es divideix en dues èpoques, abans i després de Crist, la història moderna podria fer-ho en abans i després de la sida”, sentencia el còmic, que utilitza el 7 de novembre del 1991, el dia en què Magic Johnson va anunciar que era portador del virus VIH, com a gran separador.