Amb agraïment a la Mònica Terribas i al Josep Cuní

Aquest dijous he tingut el privilegi de ser acompanyat a la Casa del Llibre pel creador d’ El matí de Catalunya Ràdio, Josep Cuní, i per la seva actual directora, Mònica Terribas. L’acte ha acabat sent una celebració de la ràdio i una crònica compartida dels neguits dels periodistes en l’intent de protegir la llibertat d’informació, i no pel nostre protagonisme, sinó com a primers defensors d’un dret bàsic col·lectiu. No tinc prou paraules per agrair la generositat dels que hi han parlat i dels que hi han assistit. Però sí que tinc una certesa: que com que tots tenim els nostres egos i la nostra llista secreta de greuges, els actes amb col·legues de la professió a vegades creen un neguit, i aquest neguit desapareixeria ràpidament si fóssim capaços de transportar al present l’amabilitat del futur, competint i discutint quan cal, però sense deixar de dir-nos, com ens va ensenyar en Capdevila, coses boniques.