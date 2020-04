260x366 Carta al diccionari: 'Confinats en menys de 100 paraules' Carta al diccionari: 'Confinats en menys de 100 paraules'

Amb el coronavirus, el món se'ns ha fet petit i el diccionari també. Ens tenen confinats en menys de 100 paraules. És el nostre nou diccionari i ens esforcem per aprendre'l. Pel que fa a l'antic, ningú no s'atreveix a dir quan podrem tornar a utilitzar els milers de paraules que ens han pres.

El virus. El coronavirus. El SARS-CoV-2. La covid-19. La Xina. Wuhan. La Llombardia. Catalunya. Espanya. Epidèmia. Pandèmia. Distopia. Estat d'alarma. Guerra. Enemic invisible. Camp de batalla. El front. Herois. El personal sanitari. En primera línia. Victòria. Units. Guanyarem. Fronteres. Territoris. Comitès tècnics. Científics. Epidemiòlegs. Militars. Medalles al pit. Ministres. Consellers. 1714. Gobierno del Estado Español. Recentralització. Competències. Incompetències. Compareixences. Incompareixences. Informacions. Desinformacions. Sobreinformacions. Missatges creuats. Mentides. “Cuidem-nos”.

I, mentrestant, emergència sanitària. Col·lapse. Hospitals de campanya. UCIs. Protecció. Desprotecció. Mascaretes. No serveixen. Sí que serveixen, però no en tenim. D'un sol ús. Quirúrgiques. FFP2. FFP3. EPI. Guants. Higiene personal. Distància social. Col·lectius de risc. Transmissors. Tos. Febre. Pulmons. 061. Pneumònia bilateral. Quarantena. Aïllament. Positius. Nous contagis. Persones infectades. Ingressades. Altes mèdiques. Recompte de morts. Funeràries. Hospitals. Residències. I segones residències, també.

Geolocalització. Teletreball. Videoconferències. Reunions telemàtiques. Jitsi. Zoom. Houseparty. Facetime. Tik Tok. Instagram Live. Cibersexe. Pa. Pastissos. Sofà. Sèries. Casa. Balcó. Les 8 del vespre. Aplaudiments. Serveis essencials. Música. Resistiré. Tot anirà bé. Por. Incertesa. Tristesa. Malenconia. Futur. Amenaça. Privacitat. Llibertat. Salut. El pic. La corba. Aplanar la corba. Doblegar la corba. Escalar. Desescalar. Confinament. Total, parcial o perimetral. Desconfinament. Progressiu, per territoris, per col·lectius d'edat. Adultcentrisme. “Allibereu els nostres nens”. Un quilòmetre. Una hora al dia. Amb un major d'edat. Rebrots. Segona onada. Assajos clínics. Vacunes. Anticossos. Acreditació immunitària. Actes multitudinaris. Anul·lat. Suspès. Ajornat. La cultura. Els autònoms. El turisme. L'esport. El comerç. Les empreses. Emergència econòmica. Renda bàsica. Préstecs. Ajuts. Mesures fiscals. Permís retribuït recuperable. Atur. ERTO. PIB. Íbex-35. Petroli. Coronabons. Pacte per a la reconstrucció. A Catalunya, reconstrucció disruptiva. Una nova normalitat. I un nou diccionari.

P.D. El llenguatge també està confinat. El diccionari s'ha encongit, a força de repetir els mateixos termes. Necessitem ampliar vocabulari. No cal sortir de casa. Els llibres estan plens de paraules. Llegir, estimar. El titular d'aquest diari cada 23 d'abril.