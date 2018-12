Les altres cadires buides

DEMÀ, COM cada any, brindarem pels presents i pels absents, però aquest ja serà el segon Nadal que brindarem per uns absents d’una altra mena, persones que potser no coneixem personalment però que ens importen i que sovint tenim al pensament, que són els presos polítics i els exiliats. Hi podem afegir les seves famílies, que carreguen una motxilla emocional que ja comença a pesar tant que a vegades els provoca un mal físic i tot. Als presos els veurem aviat per televisió, donant la cara davant el tribunal, acusats de delictes que no van cometre en uns actes en els quals milions de ciutadans vam participar. Formen part de l’honorable llista universal de defensors dels drets civils, i mentre no els puguem tenir en llibertat amb tots els honors, els fem un lloc a la nostra taula de Nadal.